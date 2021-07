Nowy Seks w wielkim mieście - oficjalne zdjęcie z serialu. Bohaterki po latach

fot. materiały prasowe

Trwają prace na planie And Just Like That…, czyli kontynuacji serialu Seks w wielkim mieście. Zdjęcia są kręcone w Nowym Jorku, a w obsadzie powracają Sarah Jessica Parker (jako Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (jako Miranda) oraz Kristin Davis (Charlotte). Tym razem muszą zmierzyć się ze skomplikowaną rzeczywistością życia i przyjaźni będąc po 50-tce.

Projekt powstaje dla platformy HBO Max, która opublikowała pierwsze zdjęcie. Na nim Carrie, Charlotte i Miranda. Zobaczcie sami: Kim Cattrall nie wraca w serialu.

W obsadzie nowego sezonu są także Sara Ramirez, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson i Evan Handler. Za sterami stoi Michael Patrick King, a w ekipie scenarzystów są także Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg i Elisa Zuritsky.

Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Podobnie jak w oryginale każdy będzie trwać 30 minut.

And Just Like That... - data premiery nie została ujawniona. Wiadomo, że będzie to serial tylko do platformy streamingowej.