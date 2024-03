Heartstopper - Olivia Colman nie wróci w 3. sezonie. "Czuję się z tym okropnie"

Fot. Netflix

Olivia Colman podczas rozmowy z Forbes w czwartek (28 marca 2024 roku) ogłosiła, że nie pojawi się w 3. sezonie serialu Heartstopper od Netflixa. Powodem jest napięty harmonogram, w którym nie było już miejsca na kolejny projekt.

Heartstopper - Olivia Colman nie wróci w 3. sezonie

Aktorka wyjaśniła:

Nie mogłam wziąć udziału w trójce. Nie mogłam już tego zmieścić. Czuję się z tym okropnie. Miałam wrażenie, że jestem częścią jednej z najpiękniejszych rzeczy, w jakich kiedykolwiek uczestniczyłam.

Olivia Colman w serialu Heartstopper grała Sarah, matkę głównego bohatera Nicka Nelsona, w którego wciela się Kit Connor. Postać szybko stała się ulubienicą widzów, dlatego na pewno wielu fanów ucieszy fakt, że aktorka nie wyklucza powrotu do serii.

Zamienię słówko z kim trzeba. Jeśli zostanie to zarezerwowane z wyprzedzeniem, może będę jeszcze w stanie wziąć w tym udział, tak!

Heartstopper - producent potwierdza odejście Colman

Odejście Olivii Colman potwierdził także Patrick Walters, producent Heartstoppera. Napisał na platformie X:

Naprawdę staraliśmy się, ale najwyraźniej nie miało to nastąpić w tym sezonie. To, co początkowo było rozczarowującą wiadomością, ostatecznie zrobiło miejsce dla czegoś innego, ale równie wyjątkowego - uczucia nadal pozostaną, nie martwcie się.

