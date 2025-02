Na powrót Władcy Pierścieni poczekamy jeszcze dłużej. The Hunt for Gollum oficjalnie opóźnione!

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

W maju 2024 roku po raz pierwszy oficjalnie poinformowano o planach na powstanie nowego aktorskiego filmu dziejącego się w świecie Władcy Pierścieni. Sam Andy Serkis, czyli ekranowy Gollum, miałby reżyserować tę produkcję. Mówi się też o możliwych powrotach Iana McKellena, Orlando Blooma oraz Viggo Mortensena. Sama historia działaby się przed wydarzeniami z Drużyny Pierścienia.

Film miał zaplanowaną datę premiery na 2026 rok, ale na powrót do Śródziemia przyjdzie nam jeszcze poczekać. Andy Serkis podczas Fan Expo Vancouver 2025 oficjalnie potwierdził, że The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum w kinach pojawi się dopiero w grudniu 2027 roku.

To nie będzie 2026 rok. Oryginalnie premiera miała być w grudniu 2026. Teraz to będzie grudzień 2027. Dopiero zaczęliśmy proces pisania scenariusza. W dalszej części roku rozpoczniemy pre-produkcje. To może potrwać nawet sześć albo siedem miesięcy. Zaczniemy kręcić w przyszłym roku.

Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum - co wiadomo?

Andy Serkis jest reżyserem i gwiazdą tej produkcji, gdyż ponownie wcieli się w Golluma. Potwierdzono również udział Orlando Blooma w roli Legolasa. Sam aktor zasugerował wykorzystanie AI do odmłodzenia go i innych członków obsady Władcy Pierścieni. Produkcji ma pomagać Peter Jackson i jego ekipa, czyli twórca kinowej trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. W filmie, który opowie o polowaniu na Golluma, którego akcja dzieje się przed Drużyną pierścienia, miałby też pojawić się Gandalf Iana McKellena. Plotki mówią też o możliwym udziale Viggo Mortensena, który wcielał się w Aragorna.

Władca Pierścieni w 2024 roku - obsadziliśmy trylogię na nowo; oto nasi kandydaci