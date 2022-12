Henry Cavill "pionkiem" w walce The Rocka? Szokujące przyczyny odejścia z DC; Gal Gadot wycięta z The Flash

Warner Bros. Discovery

Henry Cavill ostatecznie pożegnał się z rolą Supermana, a DC Studios pod rządami Jamesa Gunna i Petera Safrana nie zamierza wracać do portretowanej przez niego wersji postaci - ta czwartkowa wiadomość odbiła się w sieci naprawdę głośnym echem. Teraz nowe światło na całą sprawę rzuca serwis Hollywood Reporter, którego dziennikarze sugerują, że powód definitywnego rozstania aktora z Człowiekiem ze Stali mógł wiązać się z działaniami Dwayne'a Johnsona.

Źródło portalu nazywa więc Cavilla jedynie "pionkiem" w prowadzonej przez popularnego The Rocka krucjacie, która była w rzeczywistości "nieudaną próbą przejęcia kontroli nad częścią franczyzy DC". Przypomnijmy, że to właśnie Johnson od dłuższego czasu walczył o powrót Cavilla do roli Supermana, do czego ostatecznie doszło w filmie Black Adam. Przedstawiciele obu aktorów, jak również rzecznicy prasowi DC Studios i Warner Bros. Discovery odmówili udzielenia komentarza na ten temat.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Cavill miał także pojawić się w ramach krótkiego cameo w filmie The Flash - według doniesień Hollywood Reportera ten gościnny występ nie będzie jednak częścią kinowej wersji produkcji. Jak się okazuje, podobny los czeka portretowaną przez Gal Gadot postać Wonder Woman, której sceny w opowieści o przygodach Szkarłatnego Sprintera również nie zobaczymy. W tym miejscu trzeba z pełną mocą podkreślić, że DC Studios wyrzuciło do kosza szykowany przez Patty Jenkins projekt o nazwie Wonder Woman 3, natomiast zielone światło na powstanie Flasha dano zanim Gunn i Safran przejęli stery w firmie.

W rzeczonym raporcie możemy też przeczytać m.in.:

Zakończenie przygody Cavilla z rolą Supermana było jak dotąd najwyraźniejszą wskazówką, że Gunn i Safran chcą dokonać gruntownej przebudowy DC, otworzyć jego świat na nowo przy jednoczesnym zerwaniu znaczących, jeśli nie większości powiązań z poprzednimi ekipami, które tworzyły filmy osadzone w tym komiksowym uniwersum.

Wygląda również na to, że DC Studios ma już swoje nowe logo - najprawdopodobniej zupełnie przypadkowo ujawnił je scenarzysta Patrick Schumacker, na którego bluzie pojawiła się poniższa grafika:

