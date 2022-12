Superman doczeka się nowego filmu, ale już bez Henry'ego Cavilla. Oficjalne stanowisko

Fot. Materiały prasowe

Jakiś czas temu pojawiły się informacje podane przez największe branżowe portale, że James Gunn i Peter Safran, a zatem nowi szefowie DCU, chcą zrobić restart filmowego uniwersum. To miało oznaczać pożegnanie się ze wszystkimi aktorami, którzy mogą być kojarzeni z początkami tego świata, tworzonego wówczas przez Zacka Snydera. Pisano, że Jason Momoa zakończy swoją przygodę jako Aquaman po drugim filmie i może wcieli się w Lobo, natomiast anulowano Wonder Woman 3. Teraz wiemy też, że do roli Supermana nie powróci Henry Cavill.

W poprzednich raportach pisano, że taki scenariusz jest możliwy i to pomimo szumnego powrotu aktora do swojej roli w scenie po napisach filmu Black Adam. Warto jednak pamiętać, że scena ta powstała i dodana została do produkcji jeszcze przed przyjściem nowego duetu szefów. Ich wizja zakłada rozpoczęcie tego świata na nowo, co oznacza stworzenie kolejnego filmu o Supermanie, ale już z nowym aktorem. Jednocześnie w oświadczeniach obu stron mamy odrobinę nadziei, że Cavill wróci jeszcze do świata DC, ale już w zupełnie innej roli.

Henry Cavill dzieli się smutnymi wieściami z fanami

Cavill pierwszy raz zagrał rolę Supermana w filmie Człowiek ze stali z 2013 roku. Ostatnim występem będzie krótka scena z Black Adama, która najpewniej była możliwa dzięki interwencji Dwanye'a Johnsona. W oświadczeniu aktora możemy przeczytać, że jego post o powrocie do roli Supermana powstał przed zatrudnieniem Gunna i Safrana w DC Studios. Dodaje, że spotkał się z nimi osobiście i podzielił się smutnymi wieściami dla fanów.

Ostatecznie nie powrócę do roli Supermana. Po tym, jak studio kazało mi ogłosić swój powrót jeszcze w październiku, przed zatrudnieniem nowych szefów, ta wiadomość teraz nie jest najłatwiejsza do przekazania, ale takie jest życie. Zmiana warty, to coś, co się zdarza. Szanuję to. James i Peter mają swoje uniwersum do zbudowania. Życzę im i wszystkim zaangażowanym w nowe uniwersum wszystkiego najlepszego.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Henry Cavill (@henrycavill)

Dodaje, że chociaż jego przygoda z Supermanem się zakończyła, to jednak nie jest to koniec dla tej postaci i jej dziedzictwa.

Superman - nowy film w planach

Swój wpis opublikował też James Gunn, który zapowiedział, że nowy film o Supermanie skupi się na młodszych latach działalności Człowieka ze stali, ale nie będzie to jego geneza. Scenariusz napisze sam James Gunn. Dowiedzieliśmy się także, że Cavill może wrócić do świata DC, ale już w zupełnie innej roli. Gunn zdradził też, że rozmawiali z Benem Affleckiem, który chciałby coś wyreżyserować, zatem szukany jest dla niego odpowiedni projekt. Na początku 2023 roku powinniśmy też poznać plan duetu na uniwersum, ponieważ mają już pomysły na start nowego uniwersum.

Według The Hollywood Reporter, nowy film Gunna "podobno nie ma wpływu" na film o czarnoskórym Supermanie, który jest pisany przez Ta-Nehisi Coatesa i produkowany przez J.J. Abramsa. Źródło informuje, że obaj dalej są zaangażowani w tworzenie tego projektu.

Najpotężniejsze postacie filmowego uniwersum DC (dawnego DCEU)