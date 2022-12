Wiedźmin - fani chcą powrotu Henry'ego Cavilla po pożegnaniu z Supermanem. Czy to możliwe?

Netflix

Henry Cavill jednak nie zostanie Supermanem. Szefowie DC Studios, James Gunn i Peter Safran zdecydowali, że otworzą ekranową przygodę Supermana na nowo, zatrudniając do tej roli innego aktora. Jakiś czas temu Cavill ogłosił, że rezygnuje z roli Geralta w serialu Wiedźmin i nie powróci w 4. sezonie, bo jak wielu przypuszcza - umożliwić miało mu to wcielanie się w Człowieka ze stali. Gdy szansa powrotu do DC jednak przeszła mu obok nosa, to czy jest szansa na powrót do roli Geralta?

Przypomnijmy, że oficjalnie ogłoszono, że w 4. sezonie zastąpi go Liam Hemsworth. Wiemy jednak teraz, że nic się w tej kwestii nie zmieni. W rozmowie z Variety dyrektor Netflixa, Peter Friedlande zapewnił fanów, że Hemsworth to właściwy wybór.

Henry jest niezwykłym Geraltem i myślę, że Liam będzie to kontynuował i również zostanie niezwykłym Geraltem. W historii mieliśmy wiele niesamowitych, ikonicznych postaci, przy których zmieniali się aktorzy, więc jesteśmy pełni optymizmu w tej kwestii. Będziemy nadal honorować ten świat, fanów oraz opowiadanie historii, przez całą naszą drogę.

Na ten moment nie znamy daty premiery 3. sezonu serialu Wiedźmin, który będzie ostatnim z udziałem Henry'ego Cavilla.