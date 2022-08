Herkules - pierwsze zdjęcia z nowego serialu TVN. Informatyk i policjantka łączą siły

TVN

Herkules będzie serialem łączącym humor z zagadkami kryminalnymi. Głównym bohaterem jest genialny informatyk o imieniu Herkules, który marzy o pracy w policji. Nie udaje mu się jednak zdać odpowiednich egzaminów, natomiast po drugiej stronie znajduje się Sylwia. Jej udało się przejść przez wszystkie procedury potrzebne do zostania policjantką, ale niezbyt dobrze idzie jej w nowej pracy. Nowa produkcja TVN ma zadebiutować 5 września 2022 roku.

Premierowe odcinki będzie można oglądać również w Playerze. Herkules będzie składał się z ośmiu odcinków. W każdym z nich główni bohaterowie zajmą się jedną zagadką kryminalną. Producentem nowego serialu Player Original jest Tomasz Cichoń. Za reżyserię odpowiedzialny jest Bartosz Kruhlik, znany jako reżyser filmu Supernova. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska, Bartosz Janiszewski oraz Magdalena Żakowska. W głównych rolach zobaczymy Weronikę Książkiewicz oraz Rafała Maćkowiaka.

Herkules

Poniżej obszerny opis serialu z informacji prasowej TVN:

On nazywa się Nowak. Herkules Nowak. Zawsze wstaje o tej samej godzinie. Jego ulubiony strój to sztruksowa marynarka i wygodne buty. Lubi porządek. Woli nie używać urządzeń, które służą do więcej niż jednej czynności. Marzy o tym, żeby pójść w ślady ojca i zostać policjantem. Podręczniki do kryminologii i kryminalistyki ma w małym palcu. Podobnie jak kodeksy i regulaminy. Niestety już po raz dziesiąty oblał część praktyczną egzaminu. Dlaczego? Herkules jest słaby w emocje. Ma ograniczone zaufanie do wszystkich oprócz siebie. Nie zyskuje przy pierwszym poznaniu, ani drugim. Często sprawia wrażenie niezbyt miłego gościa. Ona ma na imię Sylwia. Na nazwisko Mazur. Jest policjantką, która ostatnio niezbyt dobrze radzi sobie w pracy. Grozi jej przeniesienie do wydziału gospodarczego. Jej relacja z szefem ma status: to skomplikowane. Chaos to jej drugie imię. Ciągle w biegu. Bez makijażu i modnych ciuchów. Kieruje się przede wszystkim sercem i intuicją. Ma niezłe podejście do ludzi. Co wydarzy się kiedy Herkules stanie na jej drodze? Czy jest jakakolwiek szansa, że Ci dwoje będą w stanie się porozumieć? Szybko okaże się, że mimo tak wielu różnic, Herkules i Sylwia całkiem nieźle się uzupełniają, a wspólne działanie przynosi korzyści każdemu z nich.