Chainsaw Man - zwiastun nowego anime. Zapowiada się krwawa jatka

fot. MAPPA

Chainsaw Man to anime, które powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Tatsuki Fujimoto. Historia skupia się na Denjim, młodym i ubogim mężczyźnie, który razem z demonem Pochitą pracuje jako Łowca demonów. W ten sposób próbuje spłacić długi i przetrwać w ciężkim świecie. Jednak gdy zdradza go zaufana osoba, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami. Staje się czymś nowym i niebezpiecznym - Chainsaw Manem.

Za anime odpowiada studio MAPPA, które jest również odpowiedzialne za Jujutsu Kaisen i finałowy sezon Attack on Titan. W sieci pojawił się nowy zwiastun serialu, którego premiera jest zaplanowana na październik 2022 roku.

Chainsaw Man - zwiastun

Zwiastun przedstawił obsadę głosową postaci. Kikunosuke Toya zdubbinguje Denjiego, Tomori Kusunoki (Tia Noto Yoko z Bastard‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy) podłoży głos postaci o imieniu Makima, Shogo Sakata (Karin Sasaki z Fire Force) będzie Aki Hayakawą, a Fairouz Ai (Jolyne Kujo z JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean) to Power.

Pierwsza część historii Chainsaw Man była publikowana w latach 2018-2020. Zyskała dużą popularność - jej sprzedaż sięgnęła 15 milionów egzemplarzy. Fani i krytycy chwalili mangę za czarny humor, mroczną historię i sceny pełne przemocy. Druga część wychodzi od lipca 2022 roku.