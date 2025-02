UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spin-off Karate Kid dobiegł końca. Poznaliśmy zakończenie wieloletniej rywalizacji Daniela LaRusso i Johnny'ego Lawrence'a, a także losy Kreese'a i Terry'ego Silvera. Wiemy też, jakimi ścieżkami podążają młodzi karatecy, a także jak dojo Cobra Kai prosperuje. Podsumowując: wszystkie wątki zostały domknięte.

Twórcy zakończyli Cobra Kai zgodnie z planem

Twórcy Cobra Kai zawsze powtarzali w wywiadach, że od 1. sezonu mieli pomysł na zakończenie historii w serialu. W rozmowie z serwisem Variety zostali zapytani czy ich wizja została zrealizowana. Josh Heald potwierdził, że tak się stało.

To jest zakończenie, do którego chcieliśmy doprowadzić. Nie oznacza to, że każde słowo dialogu i każda postać, która pojawia się na ekranie w ostatnim odcinku, były zawsze w naszych głowach — byłoby szaleństwem mieć tam tyle historii. Ale jeśli chodzi o główne wątki fabularne, motywy, momenty, sposób zakończenia historii Johnny'ego i rozwiązanie wątku Daniela i wszystkie te wielkie uczucia - mieliśmy ten plan w naszych głowach. Nie chcieliśmy, aby ten samolot wystartował, nie wiedząc, jak zamierzamy nim wylądować.

Dodał, że nie mogli przewidzieć Sekai Taikai oraz wszystkich jego zwrotów akcji. Jednak są podekscytowani, że dostali szansę na zrealizowanie swoich celów, czyli zakończenia tego w sposób, w jaki zawsze zamierzali.

Z kolei Hayden Schlossberg przyznał, że było wiele emocjonalnych scen, które nakręcili w ostatnim odcinku Cobra Kai ze zględu na to, że bardzo zżyli się z postaciami i aktorami przez sześć sezonów. Jednak najbardziej wyróżnia się ta z Johnnym i Kreese'em, w której Lawrence wylewa wszystkie swoje żale, a sensei go przeprasza.

Widzisz tego ucznia, który chce mu wybaczyć i nie potrafi, ale przynajmniej potrafi zaakceptować fakt, że Kreese dał mu pewne wartości, które mu się podobają. To pozwala mu iść dalej i odzyskać Cobra Kai. To jest tak intensywna scena, a fakt, że są to dwaj aktorzy, którzy są w tej relacji przed kamerą od 40 lat, dodał intensywności tej chwili. To sprawia, że ​​jest to tak emocjonalna scena dla fanów, w której widzisz płaczącego Johnny'ego, z którego wychodzi nastolatek. To wydaje się tak prawdziwe, a samo bycie tam, podczas gdy to kręciliśmy, było dla wszystkich pełne emocji.

Nowe znaczenie motta Cobra Kai

Johnny Lawrence powrócił do nauczania karate młodzieży w Cobra Kai w swoim bezkompromisowym stylu. Jon Hurwitz przyznał, że nie chcieli, aby nagle stał się miłym i miękkim facetem. Nadal jest twardzielem, ale jest po prostu bardziej rozwiniętą i najlepszą wersją siebie. Twórca odniósł się do ostatniej sceny, w której nazywa jednego z uczniów "czterookim", ale po to, aby go wzmocnić. Przyznał, że to był jeden z momentów, gdy na planie przeszły ich dreszcze. Widać, że Johnny w końcu opanował bestię, jaką jest Cobra Kai. Heald skomentował również nową definicję słynnego credo dojo: Uderz mocno. Uderz pierwszy. Bez litości, które ma wydobywać to, co najlepsze w uczniach oraz ich motywować. Przyznał, że wiele nad tym dyskutowali. Nigdy nie chodziło o samo Cobra Kai, ale o osobę, która naucza i interpretuje te słowa.

Nie chcieliśmy opuszczać tego świata mówiąc, że to jest złe. Mówimy o tym, że działania są złe. Słowa to słowa i mają inspirować. Jeśli potrafisz spojrzeć na nie w odpowiedni sposób, masz szansę stać się swoją najsilniejszą wersją. Doszliśmy do tego po rozważeniu wszystkich możliwości.

Twórcy o efektach wizualnych, które pomogły wprowadzić pana Miyagiego do historii

W trzeciej części 6. sezonu ponownie pojawił się pan Miyagi, w którego wcielił się Don Lee, choreograf walk w serialu. Był nieco szczuplejszy od Pata Mority, więc musiał wkładać poduszkę pod koszulę. Hurwitz powiedział, że przed sezonem rozmawiali z Ralphem Macchio, co chciałby zobaczyć w finale, wiedząc, że Daniel będzie zmagać się z nowymi i nieprzyjemnymi faktami z przeszłości swojego senseia, którego idealizował.

Ralphowi spodobał się pomysł, aby on i Pat znów dzielili razem czas ekranowy dzięki nowym technologiom, które mamy. Podobał nam się pomysł, aby Daniel potrzebował swojej ostatniej lekcji od Miyagiego. Miyagi podchodzi do niego, walczą ramię w ramię, a Daniel wypowiada ostatnie mądre słowa, które pomagają mu iść dalej.

Twarz pana Miyagiego stworzono komputerowo. Schlossberg powiedział, że czuli w głębi duszy, że sekwencje snów dają im trochę luzu pod względem dokładności. Jeśli chodzi o kwestię efektów wizualnych i efektów specjalnych, wykorzystali je na miarę swojego budżetu. Próbowali wykonać najlepszą robotę, na jaką było ich stać, mając nadzieję, że widzowie będą wiedzieć do czego zmierzali. Wiedzieli, że pod względem historii to był właściwy ruch. Heald opowiedział szczegółowo, jak udało im się stworzyć wizerunek pana Miyagiego. Przyznał, że nie korzystali z żadnych archiwalnych ujęć. Po prostu nakręcili Lee i walkę.

Jest firma VFX, która ma technologię deepfake. Wzięli się za produkcję, a my daliśmy wiele notatek. "Tutaj czoło — spójrz na Pata, spójrz na to". Patrzyliśmy na zdjęcia jako odnośnik. "Oto pan Miyagi w nocy z Karate Kid, sposób, w jaki porusza się jego ciało, sposób, w jaki pada światło księżyca". Zwracasz uwagę na mikro detale, aż do sposobu, w jaki kształtowana jest głowa i jak układają się na niej włosy. Przeszliśmy przez 50 wersji, a następnie zaangażowaliśmy aktora o podobnym głosie, aby wypowiedział kwestie i wyraził emocje, tak jak Pat Morita, tak jak je zapamiętaliśmy. Następnie stosujesz filtr AI, który wykorzystuje archiwalny głos Pata Mority, aby jak najbardziej zbliżyć ten głos. Pod koniec dnia tak naprawdę nie odtwarzasz tej osoby. Oddajemy hołd bohaterowi, a my staramy się być niego tak blisko, jak to możliwe, podczas gdy widzowie wiedzą, że tak naprawdę go tam nie ma.

Dlaczego Daniel zmienił karategę w Cobra Kai? Ten easter egg z Powrotu do przyszłości rozpala emocje

Twórcy o przyszłości uniwersum Karate Kid

Ralph Macchio powtórzył rolę Daniela w nadchodzącym filmie Karate Kid: Legends. Serwis zapytał się, czy to już koniec uniwersum Karate Kid i Cobra Kai, na co Heald powiedział, że mają plany, aby pozostać w nim na dłużej o ile decydenci im pozwolą. Nie mogą oficjalnie o niczym mówić, ale nigdy nie przestali rozmawiać z Sony i Netflixem o tym, jak rozwijać dalej historię w tym świecie.

Będziemy kontynuować te rozmowy, dopóki nie będzie o czym mówić oficjalnie. Cobra Kai nigdy nie umiera, ale serial Cobra Kai dobiegł końca. To finał flagowej produkcji, ale to nie znaczy, że nigdy więcej nie zobaczymy tych ludzi.

Cobra Kai - wszystkie sezony są dostępne na Netflix.

