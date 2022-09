Hot Take - zwiastun filmu fabularnego. Proces Deppa i Heard w kuriozalnie złej zapowiedzi

fot. materiały prasowe

Hot Take: The Depp/Heard Trial to fabularna interpretacja wydarzeń, które doprowadziły do batalii sądowej Johnny'ego Deppa z Amber Heard. A następnie mamy zobaczyć wszystko wokół procesu z perspektywy twórców. Jest to oryginalny film wyprodukowany przez niezależne studio MarVista Entertainment dla amerykańskiej platformy Tubi.

Hot Take - zwiastun

Mark Hapka wciela się w Johnny'ego Deppa, a Megan Davis gra Amber Heard. W obsadzie są także Melissa Marty (Jednostka 19) w roli Camille Vasquez, prawniczki Deppa oraz Mary Carrig jako Elaine Bredehoft, prawniczka Heard.

Autorem scenariusza jest Guy Nicolucci (The Daily Show), a za kamerą stanęła Sara Lohman (Secrets in the Woods). Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer and Fernando Szew. Autumn Federici oraz Kristifor Cvijetic są producentami.

Hot Take - premiera w USA już 30 września.