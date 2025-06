Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka już w kinach. Co musicie wiedzieć o filmie?

fot. materiały prasowe

Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka to kino akcji, na które czekali fani gatunku. Pozytywne recenzje nie pozostawiają wątpliwości – pod względem widowiskowości i choreografii walk dorównuje serii John Wick, a na ekranach czeka prawdziwa uczta dla miłośników kaskaderskiego kunsztu. Sam John Wick również pojawia się w filmie i odgrywa istotną rolę w fabule. Nasza pozytywna recenzja zdradzi więcej szczegółów, ale już teraz mogę śmiało dołączyć się do pochwał – Ballerina to znakomite kino akcji. Film można już oglądać w kinach.

Ballerina - zwiastun

Ballerina - opis fabuły

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty, przyciąga uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i szkoli w sztuce tańca oraz zabijania. Jako dorosła kobieta – profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i hipnotyzującym uroku – Eve łamie zasady swojej organizacji, by wyruszyć na poszukiwanie mordercy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa prawdę o sobie i tragedii, która spotkała jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Ballerina - obsada

W obsadzie znajdują się m.in. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld). W dokrętkach za sceny akcji odpowiadał Chad Stahelski, czyli współtwórca i szef franczyzy John Wick.