fot. Marvel

Dave Bautista już mówił o tym, że pożegnał się z rolą Draxa w MCU wraz z filmem Strażnicy Galaktyki 3. W nowej rozmowie podaje warunek, który musiałby być spełniony, by znów zagrał tę postać. Na podstawie tego wiemy, że nigdy już go nie zobaczymy w filmach Marvela w tej roli.

Dave Bautista stawia warunek

Warunek Dave'a Bautisty jest prosty: James Gunn musiałby stanąć za kamerą. Wiemy jednak, że nigdy już do tego nie dojdzie, bo Gunn jest obecnie współszefem DC Studios i tworzy uniwersum DCU oparte na komiksach DC ze świata Batmana i Supermana. Najpewniej wkrótce Dave Bautista tam zagra jakąś komiksową postać.

- Drax to dla mnie całkowicie zamknięty rozdział. Chyba że James Gunn zadzwoni i spyta, czy razem zrobimy coś z Draxem. W innym wypadku nie jestem zainteresowany. Chyba że James by do mnie zadzwoni w tej sprawie, a wiemy, że to się nie wydarzy. On teraz radzi sobie dobrze, idąc inną drogą.

Bautista dodał, że chciałby jednak dalej grać komiksowe postacie, bo jest wielkim fanem komiksów. Dał znać zarówno braciom Russo, jak i Gunnowi, że jeśli będzie postać, którą według nich może zagrać, jest na to otwarty. Dlatego nie wyklucza występów ani w Marvelu, ani w DC.

Zamkniętym rozdziałem w jego życiu jest tylko postać Draxa, której historia według niego została już wyczerpana.