HTC VIVE Flow - te gogle powstały po to, aby uprzyjemnić oglądanie filmów i seriali

Źródło: HTC

Firma HTC nie boi się eksperymentów związanych z wirtualną rzeczywistością, czego najlepszym przykładem jest jej najnowszy sprzęt zaprezentowany podczas konferencji z 14 października. VIVE Flow nie są kolejnymi goglami skierowanymi w stronę najbardziej wymagających graczy, to duchowy spadkobierca takich projektów jak Google Daydream czy HTC VIVE Cosmos Play. To kompaktowy zestaw VR, który ma sprawdzić się w roli osobistego kina, narzędzia do spotkań ze znajomymi czy medytacji.

Największą zaletą nowych gogli ma być ich niewielki rozmiar oraz prostota obsługi. VIVE Flow ważą zaledwie 189 gramów, mniej niż wiele współczesnych smartfonów klasy premium. A po złożeniu zmieszczą się w małym, kompaktowym etui. Wystarczy wrzucić je do torby czy plecaka, aby zawsze mieć pod ręka prywatne domowe kino. Wystarczy tylko połączyć się bezprzewodowo ze smartfonem z Androidem, aby zacząć strumieniować gry, prezentacje, filmy czy seriale z ulubionych platform VoD. Smartfon sprawdzi się także w roli kontrolera dla doświadczeń VR odpalanych za pośrednictwem platformy Viveport.com, a dzięki VIVE Sync będziemy mogli wykorzystać VIVE Flow jako narzędzie do prowadzenia wirtualnych spotkań ze znajomymi.

Dzięki VIVE Flow HTC wprowadza technologię no wyższy poziom, skupiając się nie na tym, co robimy, ale na tym, jak się czujemy. Utrzymanie naszego dobrego samopoczucia wysunęło się na pierwszy plan w ciągu kilku, ostatnich lat. Bardzo często towarzyszy nam stres, dlatego tak ważne stało się stworzenie urządzenia, które zadba o ciało i umysł, a VIVE Flow daje doskonałą okazję, aby uciec od naszych problemów i zanurzyć się w idealnej, błogiej atmosferze – powiedziała Cher Wang, Przewodnicząca i Dyrektor Generalna HTC.

VIVE Flow są także niezwykle interesujące z technologicznego punku widzenia. Przystosowano je do pracy w rozdzielczości 3,2K przy 100-stopniowym polu widzenia oraz odświeżaniu na poziomie 75 Hz. Oddadzą nam także do dyspozycji zintegrowane głośniki szczelinowe przystosowane do symulowania przestrzennego brzmienia, a wbudowane tarcze dioptrii pozwolą osobom z wadą wzroku dostosować układ soczewek za pośrednictwem ruchomych pierścieni, aby uzyskać wyraźny i ostry obraz.

Jedynym mankamentem związanym z kompaktową konstrukcją tych gogli jest system zasilania – VIVE Flow do działania wymagają zewnętrznego źródła energii, którym może być smartfon, powerbank bądź zasilacz.

HTC VIVE Flow

Przy okazji debiutu tego sprzętu platforma Viveport.com wprowadziła także nowy plan subskrypcyjny Infinity Vista za 5,99 € miesięcznie. W jego ramach otrzymamy nielimitowany dostęp do aplikacji rozrywkowych, mindfulness, biznesowych oraz takich treści jak pokój Lo-Fo zaprojektowany w taki sposób, aby wyglądał i sprawiał wrażenie przytulnej kawiarni.

Gogle VIVE Flow wyceniono za 2699 zł i dostępne są w przedsprzedaży, która potrwa do 21 października. Klienci, którzy kupią je przed oficjalną rynkową premierą, otrzymają oficjalny futerał VIVE Flow oraz pakiet prezentowy zawierający siedem dodatkowych akcesoriów.