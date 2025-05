The Last of Us potrzebuje więcej sezonów niż zapowiedziane. Które wątki powrócą w przyszłości?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO

HBO wyemitowało przedostatni odcinek 2. sezonu serialu The Last of Us, który w znakomitej większości skupił się na retrospekcjach i pełnoprawnym pożegnaniu postaci Joela (Pedro Pascal). Przy okazji wyjaśniono przyczyny konfliktu stojącego za mężczyzną i Ellie. Wszystko to skończyło się w słodko-gorzki sposób, bo z wiedzą, że przed ich pogodzeniem się doszło do śmierci Joela z rąk Abby.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 6

The Last of Us: sezon 2, odcinek 6 - recenzja spoilerowa

Craig Mazin, twórca serialu, zdradził w rozmowie z Colliderem kilka ważnych informacji na temat przyszłości The Last of Us.

Oto najważniejsze informacje:

3. sezon prawdopodobnie nie wystarczy do opowiedzenia pełnej historii z gier. Mazin przewiduje, że konieczna będzie do tego czwarta, niepotwierdzona jeszcze seria: "Tej narracji nie dałoby się skończyć w trzecim sezonie. Mam nadzieję, że uda się nam zapracować na skończenie tego w czwartym."

W kolejnych sezonach zobaczymy więcej zamkniętych odcinków w stylu tego z 1. sezonu, który skupiał się na Billu i Franku: "Śmierć Joela miała wielki impet. To była narracyjna bomba nuklearna, od której trudno jest uciec. Nie możemy sobie zrobić przerwy i przejść do historii Billa i Franka. Przy 3. sezonie tak raczej nie będzie. Będziemy mieć więcej miejsca na oddech."

Kolejny sezon ma być dłuższy od obecnego: "Myślę, że jest spora szansa na to, że 3. sezon będzie dłuższy od 2." Przypomnijmy, że obecny sezon będzie sobie liczyć siedem odcinków. Pierwszy miał ich dziewięć.

Powróci wątek konfliktu pomiędzy Serafitami a WLF i zostanie znacznie rozwinięty.

