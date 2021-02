Huawei rozda nagrody za instalowanie aplikacji z AppGallery

Źródło: Huawei

Walentynki z Huawei rozpoczęły się już 1 lutego. Firma postanowiła wykorzystać to popkulturowe święto, aby zachęcić swoich klientów do bliższego zapoznania się z ofertą jej sklepu mobilnego. W ramach walentynkowej akcji promocyjnej firma postanowiła wynagrodzić nas kuponami, voucherami oraz sprzętem w zamian za instalowanie aplikacji z AppGallery.

Zasady zabawy są proste. Klienci zainteresowani udziałem w promocji powinni zalogować się do AppGallery za pośrednictwem ID Huawei i przejść do wydarzenia klikając na baner reklamowy umieszczony wewnątrz sklepu mobilnego Huawei. W tej sekcji codziennie będziemy mogli pobrać 3 spośród promowanych aplikacji, aby odebrać kupon zniżkowy bądź wirtualne, walentynkowe serca. Huawei przygotowało następujące kupony do wylosowania:

6 miesięcy subskrypcji Tinder Plus;

40 zł rabatu na zakupy w aplikacji 4F o wartości przekraczającej 200 zł;

zniżkę 20% w aplikacji KFC na zamówienie za minimum 50 zł;

zniżkę 8% na wycieczkę fakultatywną w ITAKA;

zniżkę 40 zł na zakupy w eobuwie o wartości przekraczającej 200 zł;

zniżkę 40 zł na zakupy o minimalnej wartości 200 zł w Modivo;

kupony zniżkowe Huawei o wartości 4 zł do wykorzystania na zakupy w dowolnej grze lub aplikacji zintegrowanej z systemem płatności Huawei i pobranej z AppGallery. Minimalna wartość transakcji musi wynosić 20 zł.

Ci, którzy chcą zawalczyć o nagrodę główną, powinni liczyć na wylosowanie wirtualnych serc. Jeśli w trakcie zabawy uzbieramy 6 egzemplarzy, będziemy mogli odebrać kartę podarunkową o wartości 50 zł do wykorzystania w Allegro. Z kolei zebranie 7 serc pozwoli zgarnąć głośnik Huawei Sound X. Warto zauważyć, że jeden uczestnik zabawy może odebrać tylko jedną nagrodę główną, a w puli jest 500 bonów oraz 4 głośniki. Można zatem podejrzewać, że korporacja w taki sposób zaplanuje rozdawnictwo serduszek, aby gra toczyła się do samego końca.

Walentynkowa akcja Huawei trwa od 1 do 14 lutego. Każdego dnia za wykonanie zadania promocyjnego firma obdaruje uczestników jedną nagrodą. Wyjątek stanowi tu 14 lutego, kiedy uczestnicy otrzymają dwie nagrody.