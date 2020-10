Huawei Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ chcą wyznaczyć nowe standardy fotografii i filmów mobilnych

Źródło: Huawei

Huawei Mate 40 Pro oraz Mate 40 Pro+ będą pierwszymi komercyjnie dostępnymi smartfonami z procesorem Kirin 9000 5G. Ten układ wykonany w architekturze 5 nm, który ma zapewnić najwyższą wydajność w środowisku mobilnym, która przełoży się m.in. na zwiększenie możliwości fotograficznych tego sprzętu. Trzeba bowiem otwarcie stwierdzić, że linia Mate 40 Pro nie powstała z myślą o szerokim gronie odbiorców. To sprzęt dla tych, którzy planują używać telefonów w roli podręcznych narzędzi do rejestracji filmów oraz fotografowania.

W obu modelach zastosowano 6,76-calowy panel OLED odświeżany z częstotliwością 90 Hz, a z tyłu obudowy nie znajdziemy klasycznej prostokątnej wyspy fotograficznej. Główny układ optyczny przybrał formę pierścienia wyposażonego w obiektywy Ultra Vision Cine Camera. Model z plusem nazwie nieznacznie różni się wizualnie od podstawowego modelu Pro, gdyż zastosowano w nim ceramiczną obudowę.

Przy okazji tej premiery firma Huawei nie omieszkała pochwalić się szeregiem liczb, które mają świadczyć o ponadprzeciętnej mocy obliczeniowej swoich nowych urządzeń. Procesor Kirin 9000 5G ma pracować z maksymalną częstotliwością dochodzącą do 3,13 GHz, zaś 24-rdzeniowy układ graficzny Mali-G78 wykorzystuje przeszło 15,3 miliarda tranzystorów. Na rynku nie ma dziś smartfona dysponującego większą liczbą tranzystorów. To wszystko w parze z 8 GB pamięci RAM ma przełożyć się zarówno na zwiększoną wydajność, jak i energooszczędność urządzeń, pomoże w tym m.in. bateria 4400 mAh. Użytkownicy skorzystają także z technologii szybkiego ładowania Huawei SuperCharge 66 W oraz bezprzewodowej ładowarki 50 W.

Huawei Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+, fotograficzni mistrzowie

Zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że Huawei ściśle współpracuje z firmą Leica przy produkcji swoich topowych smartfonów fotograficznych i nie inaczej jest w tym przypadku. W serii Mate 40 Pro wdrożono podwójny obiektyw Dual Ultra Wide Camera, który umożliwi rejestrowanie filmów 4K w ultraszerokokątnych kadrach. Pomoże w tym matryca klasy premium, której wielkość pojedynczego piksela wynosi aż 2,44 μm.

Oba modele różnią się nieznacznie pod kątem dostępnych obiektywów. W obu znajdziemy peryskopowy teleobiektyw, ale ten w Mate 40 Pro pracuje przy 10-krotnym zoomie hybrydowym i 50-krotnym zoomie cyfrowym. Z kolei posiadacze Mate 40 Pro+ skorzystają z 20-krotnego zoomu hybrydowego i 100-krotnego zoomu cyfrowego

Huawei Mate 40 Pro

Nowa linia została także przystosowana do nagrywania filmów 4K HDR ze wsparciem kilku interesujących technologii. Low Light Video pozwoli rejestrować nagrania przy kilku ekspozycjach jednocześnie, Steady Shot i XD zadba o stabilizację obrazu, a XD Fusion HDR poprawi jego rozpiętość tonalną. Ponadto do dyspozycji otrzymamy Story Creator, narzędzie do nakładania kinowych efektów na nasze nagrania przy wykorzystaniu predefiniowanych animacji.

Niestety, jest to kolejny smartfon Huawei pozbawiony usług Google. Aby zrekompensować ten brak, firma wprowadziła szereg preinstalowanych aplikacji, które mają ułatwić nam korzystanie z telefonu. Petal Search pomoże znaleźć oprogramowanie w alternatywnych sklepach, Petal Maps zastąpi Mapy Google, a Huawei Docs edytowanie dokumentów.