Nowy zwiastun, plany na postacie i scenę po napisach. James Gunn ujawnia kolejne szczegóły Supermana

James Gunn zdradził nowe szczegóły odnośnie nadchodzącego Supermana w wywiadzie dla Entertainment Weekly. Zdradził m.in. kilka szczegółów dotyczących postaci Ultramana czy Lexa Luthora, a także znaczenie sceny po napisach w filmie. Sprawdźcie także najnowszy zwiastun.

Superman - nowy zwiastun

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży biletów na film opublikowano kolejną zapowiedź w serwisie YouTube.

Superman - kubełki na popcorn

Sieć kin Regal zaprezentowała także kubełki na popcorn i kubki z nadchodzącej produkcji - zobaczycie je poniżej.

Superman - rola Ultramana i Lexa Luthora

EW zapytało Jamesa Gunna, czy Ultraman jest "Supermanem" dla Lexa Luthora. Odpowiedział:

Myślę, że to bliskie prawdy. Ultraman to w pewnym sensie zbir Lexa i jest całkiem potężny.

Są postacie, które są niemal święte, jak Superman. Są też postacie, które są niemal zupełnie okropne, jak Lex Luthor. Ale nie uważam, że Lex jest całkowicie zły, ani że Superman jest całkowicie dobry. Wszystkie postacie pomiędzy, takie jak Guy Gardner czy Jimmy Olsen, są jeszcze bardziej złożone pod względem moralności i tego, co uważają za dopuszczalne.

Superman - scena po napisach

James Gunn potwierdził także w tym samym wywiadzie, że w filmie znajdzie się scena po napisach, jednak niekoniecznie ma ona zapowiadać coś wielkiego, co stanie się w przyszłości w DCU.

Mam swoją filozofię dotyczącą scen po napisach. To częściowo wynika z moich własnych błędów z czasów pracy dla Marvela.

Przykładowo Avengers: Koniec gry zakończyło się tym, że Thor dołączył do Strażników Galaktyki, co sprzeczało się z wizją Gunna. Wyciągnął on wnioski z błędów w Marvelu, do których także się odniósł:

Napisałem w notatkach do scenariusza: "Nie zamierzam go tam umieścić. Nie chcę Thora w Strażnikach. Nie chcę robić filmu z Thorem." Nie do końca rozumiem tę postać. Uwielbiam oglądać jego filmy i bardzo lubię Chrisa Hemswortha jako człowieka. Ale nie wiem, jak prowadzić tę postać. Nie podobało mi się to, co zrobiłem w Strażnikach Galaktyki 2, gdzie zapowiedzieliśmy Adama Warlocka, nową drużynę Strażników i całą masę innych rzeczy, które niekoniecznie planowałem. No dobrze, w sumie chyba planowałem dotrzymać tej obietnicy [Adama Warlocka], ale trzeba z tym uważać. Scena po napisach powinna działać jak cios w twarz - coś w stylu: "O mój Boże! Spójrzcie na to!"

James Gunn chwali się końcem prac nad Supermanem. "Jesteśmy teraz w 100% gotowi"

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Premiera kinowa filmu Superman została zaplanowana na 11 lipca.

Superman - nowe plakaty