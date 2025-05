Mindbug w wydaniu owocowo-warzywnym. Nadchodzą nowe wersje karcianki

Portal Games

Reklama

Mindbug to pojedynkowa gra karciana i prostych i dynamicznych zasadach. Gracze wystawiają stwory o różnych umiejętnościach, próbując zadać obrażenia przeciwnikowi. Ale jest haczyk - każdy z graczy ma tytułowe mindbugi - karty, które pozwalają przechwycić kartę przeciwnika. Należy więc uważnie planować taktykę i starać się przechytrzyć przeciwnika.

Dzięki połączeniu prostoty i emocji Mindbug cieszy się dużą popularnością wśród graczy i nie dziwi fakt, że ukazują się do niego nowe dodatki. Co istotne, nie komplikują one zanadto zasad, a jedynie dodają drobne zmiany i rozszerzają paletę kart do wykorzystania.

Pod koniec maja Portal Games wyda kolejne dodatki (a de facto podstawki, bo można grać niezależnie) - tym razem z potworami w klimatach warzywno-owocowych. Będą to Bojowoce Galaktyka i Bojowoce Królestwo.

Podobnie jak we wcześniejszych taliach, tak i tu dużo radości wywołają same wizerunki i nazwy poszczególnych stworów, ale gdy wkroczą do akcji, to już przeciwnikowi nie będzie do śmiechu.

Zobacz także:

Mindbug: Bojowoce - wygląd karcianek

Mindbug: Bojowoce Królestwo - gra Zobacz więcej Reklama

Ponadto dostępny będzie też Mindbug: Tag Team, który wprowadza tryb drużynowy oraz niewielki pakiet Nowi Słudzy zwierający dodatkowe stwory.