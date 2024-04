ID@Xbox Digital Session – te gry niezależne zmierzają na urządzenia Microsoftu

fot. The Chinese Room

Reklama

Pierwsza z ujawnionych gier to Botany Manor. Produkcja tworzona przez zespół Balloon Games połączy eksplorację, łamigłówki oraz… relaks. W grze wcielimy się w Arabellę Greene, emerytowaną botanistkę, która zgromadziła pokaźną kolekcję rzadkich roślin.Podczas zabawy będziemy zwiedzać tytułową posiadłość oraz poszukiwać wskazówek, które pomogą nam w dbaniu o rośliny.

Premiera już 9 kwietnia na PC (Steam), Nintendo Switch oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.

Botany Manor

Jump Ship to kosmiczny FPS z naciskiem na kooperację dla maksymalnie czterech graczy. Tytuł ma pozwolić na płynne przechodzenie między poruszaniem się „pieszo”, a walką w przestrzeni kosmicznej. Kluczem do sukcesu mają być dwa elementy: współpraca oraz ulepszanie i dbanie o dobry stan naszego statku.

Jump Ship

Tworzone przez deweloperów z Mezan Studios Nightscape to klimatyczna platformówka 2.5D, której akcje osadzono w świecie, w którym z nocnego nieba zniknęło światło gwiazd. Rozgrywka łączyć będzie elementy zręcznościowe z zagadkami.

Nightscape

Ostatnią z zaprezentowanych gier było Still Wakes the Deep, czyli pierwszoosobowy horror od weteranów gatunku ze studia The Chinese Room. W ich nowej produkcji wcielimy się w pracownika platformy wiertniczej u wybrzeży Szkocji. Szalejący sztorm doprowadza do katastrofy, w wyniku której bohater zostaje uwięziony, a na pokładzie pojawia się nieznane zagrożenie. Gracze będą musieli uratować członków załogi i walczyć o przetrwanie.

Still Wakes the Deep zadebiutuje 18 czerwca i od dnia debiutu dostępne będzie w ramach usługi Xbox Game Pass.

Still Wakes the Deep