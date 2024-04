Nobuo Uematsu stworzy główny motyw muzyczny do ostatniej części remake'u Final Fantasy 7

fot. youtube.com

Nobuo Uematsu to legendarny japoński kompozytor, który znany jest między innymi z prac nad serią Final Fantasy. Już jakiś czas temu zaznaczył on, że raczej nie stworzy kompletnej ścieżki dźwiękowej do żadnej gry i zamiast tego zamierza poświęcić się mniej czasochłonnym zajęciom. Dla osób czekających na domknięcie trylogii remake’u Final Fantasy 7 mamy jednak dobrą wiadomość.

W rozmowie opublikowanej na Square Enix Music Channel Uematsu przyznał, że stworzy główny motyw muzyczny dla ostatniej części trylogii. Warto przypomnieć, że to właśnie on odpowiada za Hollow i No Promises to Keep, czyli motywy przewodnie odpowiednio Final Fantasy 7 Remake i Final Fantasy 7 Rebirth.

To nie jest oficjalny komunikat czy oferta. Uznajmy to za dżentelmeńską umowę. Wrócisz przy okazji trzeciej gry, prawda? - zapytał Tetsuya Nomura. To dla mnie zaszczyt - odpowiedział kompozytor.

Final Fantasy VII Rebirth zadebiutowało w lutym 2024 roku na PlayStation 5. Gra spotkała się z uznaniem graczy oraz krytyków - naszą recenzję możecie znaleźć w tym miejscu.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy na rynek trafi trzecia część trylogii.