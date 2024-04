Xbox upamiętnił Akirę Toriyamę. Gracze mogą pobrać tło konsoli z Blue Dragon

fot. materiały prasowe

Posiadacze konsol Xbox mogą pobrać za darmo tło dla konsol z gry Blue Dragon. To jRPG, które zadebiutowało w 2006 roku na Xboksie 360. W tej produkcji gracze śledzą losy piątki bohaterów, którzy wyruszają w wielką podróż, by stanąć do walki ze złowrogim władcą Gran Kingdom. Dobór akurat takiego tła to nie przypadek, bo za charakterystyczny styl graficzny oraz projekty postaci w grze odpowiadał właśnie Akira Toriyama.

https://twitter.com/Xbox/status/1773741943052210394

Warto również zaznaczyć, że przygoda Toriyamy z grami nie skończyła się jedynie na Blue Dragon. Japończyk pracował również między innymi nad Chrono Trigger i serią Dragon Quest, a już w kwietniu na PC oraz konsolach pojawi się Sand Land, czyli gra w świecie wykreowanym w mandze jego autorstwa.

Akira Toriyama zmarł 1 marca tego roku. Miał 68 lat.