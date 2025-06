Disney+ - nowości na lipiec 2025. Aktorska seria Transformers, przygodowy Washington Black i inne

fot. Disney+

W lipcu 2025 roku Disney+ udowadnia, że nie tylko nowościami stoi, ale też produkcjami z najwyższej półki, które od lat trafiały do szerokiego grona odbiorców. Do obejrzenia będzie prawie cała, aktorska seria Transformers, począwszy od 1. części i skończywszy na świetnym Bumblebee. Nie oznacza to, że nowości zabraknie, bo tak nie będzie. Wśród nowych sezonów można znaleźć Misja: Podstawówka oraz Ojca chrzestnego Harlemu. Kontynuacje też mają się dobrze, a w tym Zombi 4: Zmierzch wampirów. Z kolei entuzjaści filmów dokumentalnych znajdą dla siebie dwie fantastyczne pozycje: Szczęki: 50 lat kinowego hitu oraz Huragan Katrina: Wyścig z czasem.

Zobaczcie poniżej pełną lipcową rozpiskę nowości na Disney+.

Disney+ - nowości na lipiec 2025

Na wysokich obrotach

Premiera serialu 9 lipca

W Na wysokich obrotach Tim Allen wciela się w rolę Matta, upartego, owdowiałego właściciela warsztatu renowacji klasycznych samochodów. Kiedy córka Matta (Kat Dennings) i jej dzieci wprowadzają się do jego domu, zaczyna się prawdziwa renowacja.

Szczęki: 50 lat kinowego hitu

Premiera filmu dokumentalnego 11 lipca

Szczęki: 50 lat kinowego hitu to autoryzowany dokument celebrujący 50 lat po jego premierze film, który na nowo zdefiniował Hollywood. Film u boku Stevena Spielberga przedstawia niezwykłą podróż od bestsellerowej powieści Petera Benchleya do jednego z najbardziej kultowych obrazów w historii. Zawierający rzadkie materiały archiwalne i wywiady z uznanymi hollywoodzkimi reżyserami, najlepszymi naukowcami zajmującymi się rekinami i działaczami na rzecz ochrony przyrody, dokument odkrywa zakulisowy chaos i to, w jaki sposób film zapoczątkował popkulturowe zjawisko letniego blockbustera, zainspirował nową falę filmowców i utorował trwającą do dziś drogę do ochrony rekinów.

Zombi 4: Zmierzch wampirów

Premiera filmu 11 lipca

W pierwszych trzech filmach z serii Zombi Zed i Addison jednoczyli ze sobą ludzi i potwory w swoim mieście Seabrook. Ich nowa przygoda zaczyna się, kiedy w czasie wakacyjnej wycieczki napotykają niespodziewane kłopoty i zostają wciągnięci w kolejny międzypotworny konflikt – tym razem między daywalkerami i wampirami. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Zed i Addison przyjmują role obozowych wychowawców wrogo nastawionych do siebie grup. Z pomocą Elizy i Willi muszą przekonać dwoje przywódców, Novę i Victora, by połączyli walczące ze sobą frakcje i wspólnie zapobiegli grożącej wszystkim tragedii.

Sekrety mormońskich żon

Premiera odcinka specjalnego 17 lipca

Po szokującym finale sezonu 2, gospodarz Nick Viall ponownie łączy wszystkie #MomTok i #DadTok, aby odkryć sekrety i skandale, nieublikowane wcześniej materiały filmowe i niespodziewane ogłoszenie – wszystko to w w pierwszym w historii specjalnym odcinku Sekretów mormońskich żon.

Washington Black

Premiera serialu 23 lipca

Epicka opowieść przygodowa, w której artysta i naukowiec George „Wash” Black wyrusza z pomocą dziwnej maszyny latającej w podróż dookoła świata. Prowadzi go ona przez Amerykę, zimne morza Arktyki, gotyckie iglice starej Europy i pustynie Afryki Północnej, a wszystko to o krok przed śmiertelnie niebezpiecznym łowcą nagród.

