Incepcja w prawdziwym życiu – MIT chce kontrolować sny

Popkultura od lat fascynuje się tematyką marzeń sennych, które stanowiły fabularny motor napędowy takich filmów jak Incepcja czy Donnie Darko. Sny fascynują również naukowców z MIT, którzy od 2017 roku w ramach zespołu Dream Lab próbują udowodnić, że śnienie nie musi być procesem zależnym od podświadomości. Według nich przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi można częściowo przejąć kontrolę nad snem, aby w ten sposób poprawić jakość swojego życia.

Adam Horowitz, jeden z badaczy zrzeszonych wokół projektu Dream Lab, udzielił redakcji OneZero wywiadu, w którym opowiada o postępach w pracy nad nietuzinkowym urządzeniem do kontroli marzeń sennych. Naukowiec zauważył, że przesypiamy jedną trzecią swojego życia i zazwyczaj nie wykorzystujemy potencjału marzeń sennych:

Niezależnie, czy mówisz o augmentacji pamięci, augmentacji kreatywności, poprawie nastroju na następny dzień czy poprawie wydajności na czas rozwiązywania testów, to wszystko są działania, które możesz uskuteczniać w trakcie nocy – tłumaczy Horowitz.

Aby zaprogramować proces śnienia, naukowcy skonstruowali rękawicę zwaną Dormio, wyposażoną w szereg czujników umożliwiających śledzenie aktywności centralnego układu nerwowego. Kiedy algorytm analizujący działalność fal mózgowych zauważy, że organizm znajduje się w fazie hipnagogii (halucynacji towarzyszącym zasypianiu), wyda rękawicy impuls do działania. W tym momencie Dormio odtworzy wcześniej zarejestrowaną ścieżkę dźwiękową, najczęściej w formie pojedynczego słowa, która wpłynie na to, o czym śnimy.

Wstępne badania dowiodły, że taki sposób stymulacji pozwala skutecznie zaprogramować nasze sny. W trakcie testów laboratoryjnych na 50 ochotnikach okazało się, że naukowcy są w stanie wtłoczyć tygrysa do marzeń sennych wyłącznie poprzez odtwarzanie w fazie hipnagogii nagrania z powtarzającym się słowem „tygrys”. Aby upowszechnić rezultaty swojej pracy, naukowcy podzielili się wynikami badań w internecie. W tym celu udostępniono pełną dokumentację techniczną Dormio na Githubie. Dzięki temu rękawicę stymulującą marzenia senne można zbudować własnym sumptem.

Warto zauważyć, że zespół Dream Lab nie planuje stworzyć narzędzia zdolnego do wprowadzania organizmu w stan świadomego snu na żądanie. Naukowcy liczą na to, że dzięki ich eksperymentom uda się częściowo wykorzystać przestrzeń senną np. do pogłębienia procesu zapamiętywania.