Sieć naukowa Folding@home pobiła kolejny rekord w walce z COVID-19

W połowie marca 2019 roku zespół odpowiedzialny za projekt rozproszonej sieci obliczeniowej [email protected] informował, że dzięki współpracy 400 tysięcy komputerów udało się zaangażować w proces walki z koronawirusem 470 petaflopsów mocy obliczeniowej. Wynik ten robił wrażenie, jednak szybko się zdezaktualizował.

Siłą projektu [email protected] jest jego powszechność – do sieci można przyłączyć każdy komputer korzystający z internetu. Wystarczy zarejestrować się i ściągnąć odpowiednie oprogramowanie, a sieć wykorzysta moc obliczeniową procesora oraz karty graficznej, której aktualnie nie potrzebujemy do wykonywania codziennych obowiązków. Dzięki temu nasze komputery mogą nieustannie pracować nad wyszukiwaniem metod walki z wirusem, a my podzielimy się z [email protected] wyłącznie nadwyżką wydajnościową.

Ale o wyniku wspomnianym we wstępie możemy już zapomnieć, moc obliczeniowa tej rozproszonej sieci drastycznie wzrosła. Obecnie pracuje z wydajnością rzędu 1,5 exaflopsów, przeszło trzykrotnie sprawniej niż jeszcze przed tygodniem. Oznacza to, że w każdej sekundzie wykonuje 1 500 000 000 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych.

Aby uświadomić sobie, o jak wielkich liczbach tu mówimy, wystarczy wspomnieć, że IBM Summit, najszybszy superkomputer świata, pracuje dziesięciokrotnie wolniej. Testy na platformie LINPAK wykazały, że może pochwalić się mocą obliczeniową rzędu 148,6 petaflopsów, a w szczycie wydajności udało mu się uzyskać wynik 200 petaflopsów. Dalece niższy niż ten wykręcony przez [email protected] Jednak nie warto deprecjonować mocy sprzętu od IBM-u, gdyż Summit również przyłączył się do prowadzenia obliczeń w ramach tej sieci naukowej.

Na sukces platformy zapracowały tysiące komputerów z całego świata. Obecnie na rzecz [email protected] pracuje 4,63 miliona rdzeni procesorowych oraz blisko 430 tysięcy kart graficznych. Ich cel jest prosty – jak najszybciej znaleźć skuteczne metody walki z koronawirusem paraliżującym społeczeństwo. Gwałtowny przyrost mocy z pewnością pomoże w wykonaniu tego zadania.