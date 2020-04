Marvel - pierwowzór słynnej krainy z komiksów istniał naprawdę. Naukowcy potwierdzają

Fani komiksów wydawnictwa Marvel doskonale znają krainę Savage Land, która w świecie powieści graficznych debiutowała już w 1941 roku (choć jej obecną formę po raz pierwszy ukazali Stan Lee i Jack Kirby w zeszycie X-Men #10 w marcu 1965 roku). Ta prehistoryczna lokacja roztacza przed czytelnikami niezwykły krajobraz: znajdują się tu ogromne połacie lasów tropikalnych i terytoria wulkaniczne, przy czym sama Savage Land ulokowana jest na Antarktydzie. Krainę na polecenie wszechpotężnej kosmicznej rasy Beyonders stworzyli obcy znani jako Niwali - za pomocą nowoczesnej technologii doprowadzili oni do tego, że ziemia ta mogła odgrodzić się od świata zewnętrznego i bez trudu utrzymywać warunki klimatyczne.

W dodatku Savage Land zamieszkuje wiele znanych z komiksów ras; jest ich przynajmniej kilkadziesiąt, w tym prymitywne wersje człowieka, Ludzie Zebry, Ludzie Bagien i Ludzie-Jeszczury. Nie brakuje tu stworzeń znanych z ery dinozaurów, a od czasu do czasu kraina stała się także miejscem zamieszkania znanych postaci Marvela, w tym Magneto. Jak się teraz okazuje, pierwowzór tej lokacji istniał naprawdę.

Naukowcy już wcześniej podejrzewali, że na Antarktydzie kilkadziesiąt milionów lat temu występowały warunki odpowiednie dla pojawienia się w tym miejscu lasów deszczowych. Jak donosi teraz CNN, badacze w ostatnim czasie wykorzystali potężne wiertło, które pobrało próbkę gleby z najzimniejszego z kontynentów. W ziemi tej znaleziono ślady pyłków, zarodników roślin i systemu korzeniowego charakterystyczne dla lasów tropikalnych. Analizy doprowadziły do wniosku, że przeszło 90 mln lat temu w okolicach bieguna południowego istniały podobne warunki do tych, jakie dziś znajdziemy na należącej do Nowej Zelandii Wyspie Południowej - temperatura przed milionami lat była nawet wyższa, niż początkowo zakładali naukowcy.

Savage Land