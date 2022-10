Indiana Jones 5 - wyciekł zwiastun z D23 Expo. Obejrzyj zanim usuną

fot. materiały prasowe

Wyciek zwiastuna filmu Indiana Jones 5 najpierw pojawił się w mediach społecznościowych i na reddicie. Tam jednak Disney szybko zadziałał i błyskawicznie trailer był usuwany. Wówczas portal highoncinemaa.com wrzucił go w swój player i - póki co - nie został on jeszcze usunięty. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak prezentują się niektóre sceny. Jest to oczywiście nagranie telefonem komórkowym z wrześniowego wydarzenia, więc jakość obrazu nie jest idealna, ale widać wiele. Na czele z powrotem Johna Rhysa Davisa do roli Sallaha.

Indiana Jones 5 - wyciek

Indiana Jones 5 - szkice

Indiana Jones 5

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa i Madsa Mikkelsena. Tym razem za kamerą po raz pierwszy w serii nie stoi Steven Spielberg, który po latach próbowania doprowadzenia do realizacji i znalezienia pomysłu, podjął decyzję o przekazaniu pałeczki. Reżyserem i scenarzystą został James Mangold, znany z hitu Logan: Wolverine.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.