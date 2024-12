W serialu Dexter: Resurrection dojdzie do TEGO spotkania. Fani czekają na to od lat

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Trwają przygotowania do wejścia na plan serialu Dexter: Resurrection. Między innymi finalizowane są kontrakty aktorów. Według nowej plotki ma powrócić Angel Batista, w którego ponownie wcieli się David Zayas. Dojdzie więc do spotkania Dextera Morgana (powracający do roli Michael C. Hall) z dawnym przyjacielem, który wie już, że bohater jest seryjnym mordercą. Na to fani czekają od lat i się tego domagali jeszcze przy emisji New Blood.

Dexter: Resurrection - co wiemy?

Z wyjaśnień z pierwszego odcinka serialu Dexter: Grzech pierworodny wiemy, że Morgan przeżył wydarzenia z New Blood. Okazało się, że syn nie strzelił mu w serce i udało się go uratować na ostrym dyżurze. To wówczas życie przelatuje mu przed oczami i tak zaczyna się fabuła tej produkcji.

W związku z tym, że znajduje się w szpitalu, wszystko wskazuje na to, że będzie zatrzymany przez stróżów prawa. Tak też zjawi się tutaj Angel Batista. Wszyscy zakładają, że Dexter ucieknie, ale na ten moment są to jedynie teorie.

Historia rozgrywa się w Nowym Jorku, do którego uciekł syn Dextera. Pojawi się również Harry Morgan, ale nie wiadomo, czy zagra go James Remar. Głównym czarnym charakterem serialu ma być postać grana przez Petera Dinklage’a, ale nie wiadomo, kim jest jego antagonista.

Premiera ma odbyć się w czerwcu 2025 roku.