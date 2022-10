Kim jest Halbrand? Teoria o Władcy Pierścieni wiąże go z Powrotem Króla

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Prawdopodobnie przełomowy 6. odcinek serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy mógł zasugerować odpowiedź na nurtujące widzów pytanie: kim jest Halbrand? To pytanie padło też w samym odcinku ze strony Adara. Wiemy z zapowiedzi, że Halbrand to postać stworzona na potrzeby serialu, ale czy to jest prawda? Tropy wskazują na to, że może to być ktoś z książek Tolkiena, a Halbrand to imię, które ukrywa jego prawdziwą tożsamość.

Władca Pierścieni - kim jest Halbrand?

Od początku emisji serialu Pierścienie Władzy fani non stop spekulują i tworzą teorie. Jedną z popularniejszych jest sugestia, że Halbrand to tak naprawdę Sauron, który w tym czasie miał moc zmieniania wyglądu. Jeden z fanów dostrzegł istotny detal, który może być sugestywny w spekulacjach nad tożsamością postaci. Okazuje się, że zbroja Halbranda wygląda tak samo jak zbroja Króla Umarłych z Powrotu Króla. Zobaczcie sami:

Z historii wiemy, że Król Umarłych złożył przysięgę do walki u boku Isildura w wojnie z Sauronem. Jednak ostatecznie nie stawił się do boju, więc on i jego armia zostali przeklęci dopóki nie wypełnią przysięgi.W filmie Powrót Króla wspomogli oni Aragorna w walce z armią Saurona.

Być może w ostatnich dwóch odcinkach pierwszego sezonu któraś teoria zostanie potwierdzona.

A może okaże się on kimś zupełnie innym? Nie jest wykluczone, że nawet może być to któraś z tych postaci. Twórcy dość swobodnie korzystają z twórczości Tolkiena.

