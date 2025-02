Anthony Starr z The Boys jako Bond. Tak prezentuje się w nagraniu z przesłuchania

Amazon Prime Video

Reklama

Wraz z Henrym Cavillem, Rupertem Friendem i Samem Worthingtonem, aktor z "The Boys" Antony Starr miał swój ekranowy test do roli Jamesa Bonda z 2005 roku, który w tajemniczy sposób pojawił się w Internecie, a fani są nim zachwyceni. Czterominutowe nagranie, opublikowane na YouTube przez Rona Southa, pokazuje Starra, który odczytuje rolę nowego Jamesa Bonda. Aktor czyta fragment ze skryptu GoldenEye, w którym postać grana przez Pierce'a Brosnana flirtowała z dziewczyną tajnego agenta.

Anthony Starr odgrywający sceny z Casino Royale - nagranie

Odzew na próbny występ Starra był głównie pozytywny, a wiele osób zauważyło, jak odświeżający jest jego rodzimy nowozelandzki akcent. Inni porównali jego występ do gry aktorskiej Rogera Moore'a, odtwórcy roli Bonda z lat 70. Nagranie szybko trafiło na Reddita, gdzie zarówno entuzjaści Bonda, jak i fani The Boys połączyli siły, aby komentować, co mogłoby się wydarzyć. Opinie odnośnie tego, czy Starr byłby godnym odtwórcą roli Jamesa Bonda zamiast Daniela Craiga są podzielone wśród społeczności. SAktor pojawi się w piątym i ostatnim sezonie The Boys, który zadebiutuje na Prime Video w 2025 roku.