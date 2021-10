Indiana Jones 5 - nowe zdjęcia z planu. Harrison Ford i Phoebe Waller-Bridge w akcji

fot.materiały prasowe

Indiana Jones 5 to powrót do kultowej franczyzy. Harrison Ford ponownie wcieli się w podróżującego po świecie, tytułowego archeologa. Dołączą do niego w obsadzie nowe gwiazdy, takie jak Phoebe Waller-Bridge i Antonio Banderas. Nowe zdjęcia z planu, którymi podzielił się portal Just Jared, pozwalają przyjrzeć się trójce w akcji. Przedstawiają aktorów pomiędzy ujęciami podczas kręcenia filmu w Castellammare del Golfo we Włoszech. Harrison Ford nosi swój ikoniczny strój Indiany Jonesa, w tym brązowy kapelusz i kurtkę do kompletu. Kostium Phoebe Waller-Bridge nie daje nam wskazówek, kogo może zagrać.

Więcej zdjęć z planu Indiany Jones 5 można znaleźć po wejściu w poniższy link.

https://twitter.com/JustJared/status/1450236628643897345

Kierujący projektem James Mangold jest bardzo podekscytowany dołączeniem do wieloletniej franczyzy, jak i współpracą z wymarzonym zespołem.

Niestety Disney przesunął datę premiery Indiany Jones 5 o prawie rok, z 29 lipca 2022 roku na 30 czerwca 2023 roku. Choć debiut wielu produkcji Marvel Studios spotkał ten sam los, to opóźnienie w tym wypadku może być spowodowane kontuzją Harrisona.