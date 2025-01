Były showrunner X-Men '97 miał pracować nad aktorskim rebootem? Plotki o jego udziale

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios zwolniło Beau DeMayo z funkcji showrunnera serialu X-Men '97 tuż przed jego światową premierą. To, co wydarzyło się za kulisami, wciąż nie do końca zostało wyjaśnione. Z jednej strony mówi się, że DeMayo dopuszczał się niewłaściwego zachowania wobec wielu współpracowników. On jednak temu zaprzeczał, sugerując, że powodem jego zwolnienia była homofobia. Teraz sieć obiegła plotka o tym, jakie były plany wobec byłego showrunnera przed tymi wydarzeniami. Podobno miał odegrać dużą rolę w stworzeniu produkcji poświęconej grupie X-Men.

Aktorski reboot X-Men - Beau DeMayo miał mieć w tym swój udział?

YouTuber @She_DreadzMe uważa, że DeMayo miał być scenarzystą i pełnić rolę konsultanta przy nadchodzącym reboocie X-Men przed swoim zwolnieniem. Został o to zapytany bezpośrednio, na co odpowiedział:

- Zamierzano, żebym był konsultantem lub pisał scenariusz, zanim poskarżyłem się na łamanie moich praw obywatelskich w związku z Blade'em.

X-Men - co wiadomo o aktorskim reboocie?

Chociaż Marvel wydaje się robić postępy w sprawie wyczekiwanego filmu, informacji na jego temat wciąż jest niewiele. Michael Lesslie pracuje nad scenariuszem, a studio rzekomo poszukuje reżysera. W kwestii obsady krążą plotki, że Marvel Studios jest zainteresowane Sadie Sink (jako Jean Grey) oraz Cynthią Erivo (w roli Storm).

