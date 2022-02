Ironheart - Anthony Ramos w obsadzie serialu MCU

fot. materiały prasowe

Ironheart to kolejny serial Marvel Studios, który powstaje dla platformy Disney+. Ujawniono, że Anthony Ramos (In The Heights. Wzgórza marzeń) dołączył do obsady projektu. Jednak szczegóły jego roli są trzymane w tajemnicy. Sugeruje się, że może odegrać ważną postać w historii.

Ironheart - o czym serial?

Bohaterką projektu jest Riri Williams. Postać pojawiła się na kartach komiksów Marvela w 2016 roku. To studentka MIT, która w swoim pokoju w akademiku własnoręcznie zbudowała zbroję podobną do tej, której używał Iron Man. Riri postanowiła wykorzystać ją do walki z przestępcami. Sam Tony Stark stał się dla niej mentorem i zachęcił ją do kontynuowania swojej roli superbohaterki.

W głównej roli w produkcji występuje Dominique Thorne, która wcześniej zadebiutuje jako Riri w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Główną scenarzystką serialu jest Chinaka Hodge

Ironheart - data premiery serialu nie jest znana.

