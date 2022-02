Moon Knight - jakie umiejętności będzie mieć nowa gwiazda MCU? Oscar Isaac o "dziwnych decyzjach"

fot. Disney+

Premiera serialu Moon Knight zbliża się wielkimi krokami, ponieważ produkcja zadebiutuje na platformie Disney+ już w marcu 2022 roku. Nowa produkcja MCU wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów i jest adaptacją komiksów Marvela. Bohaterem produkcji jest Marc Spector, w którego wcieli się Oscar Isaac. Protagonista dzięki starożytnemu artefaktowi staje awatarem egipskiego boga Księżyca i zyskuje nadludzkie moce. W Internecie pojawiły się nowe informacje, jakimi niesamowitymi umiejętnościami będzie dysponować.

Moon Knight - umiejętności Stevena Granta

Na stronie Disney Latino pojawił się raport, mówiący o tym, jakich umiejętności fani mogą spodziewać się po Stevenie Grancie - jednej z głównych tożsamości, które Oscar Isaac będzie używać w serialu. Portal Cosmic Circus przetłumaczył go i możemy dowiedzieć się z niego, że postać będzie niezwykle wysportowana i zdolna do wykonania skomplikowanych akrobacji. Bohater to uzdolniony strateg, jeśli chodzi o walkę, korzystający z różnorodnych broni.

Jak szerzej tłumaczy strona, Steven Grant cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości, przypadłość którą odkrywa, gdy zaczyna mieć przebłyski z innego życia. Od tej pory zaczyna się ujawniać najemnik Marc Spector - jego równoległa tożsamość. Następnie do fabuły włącza się egipski bóg Khonshu, który pojawia się, by uratować mu życie, a potem negocjuje z bohaterem, by stał się nosicielem jego mocy na Ziemi.

Moon Knight - zdjęcia do nowego serialu MCU

Moon Knight

Moon Knight będzie dziwną produkcją?

Oscar Isaac zaznaczył, że serial mógł podjąć pewne "bardzo dziwne decyzje" ze względu na to, że postać nie ma za wiele materiału źródłowego w porównaniu z takimi bohaterami jak Spider-Man czy Avengersi.

Jak zauważył aktor podczas wideo dla Variety's Actors on Actors:

Było dużo miejsca na eksperymentowanie, ponieważ nie mieliśmy takiej presji, by zarobić ileś milionów dolarów w weekend otwarcia.

Moon Knight - premiera 30 marca 2022 roku na Disney+.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.