Ironheart w komiksach Marvela jest znana jako następczyni Iron-Mana i bohaterowie są ze sobą nierozerwalnie połączeni. Jednak Tony Stark nie żyje już w MCU, przez co wielu fanów zastanawiało się, jak ten fakt wpłynie na genezę ekranowej Riri Williams - i czy w ogóle jest szansa na to, że będzie w jakiś sposób powiązana z legendarnym członkiem Avengersów.

Reżyser filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu wreszcie odpowiedział na to pytanie. Zostawił jednak nutkę tajemnicy, by nie zdradzać za wiele, zanim produkcja trafi do kin.

Poniżej znajdziecie opracowaną przez nas historię Ironheart z komiksów Marvela, dzięki której lepiej zrozumiecie, jak oryginalnie wyglądała jej relacja z Tonym Starkiem, a następnie wypowiedź reżysera filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu na temat tego, czy bohaterowie będą w jakiś sposób ze sobą połączeni w ekranowej wersji.

Ironheart - następczyni Iron Mana. Kim jest?

Riri Williams nie tylko wystąpi w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, ale dostanie także swój własny serial, zatytułowany Ironheart, który ma zadebiutować na Disney+ w 2023 roku. W związku z tym można się domyśleć, że będzie kluczową postacią w 4. fazie MCU. Poniżej znajdziecie streszczenie jej genezy z komiksów Marvela.

Bohaterka po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2016 roku, zatytułowanym "Invincible Iron Man (Vol. 3) #7". Tony Stark wspomina w nim o genialnej piętnastolatce, mając na myśli właśnie Ironheart.

Ironheart - czy będzie powiązana z Iron-Manem w MCU?

Ryan Coogler w rozmowie z DesiNerd odpowiedział na pytanie, czy Iron Man będzie jakoś powiązany z Ironheart w MCU.

Nie chcę niczego spoilerować. Wiem, że nie obejrzeliście jeszcze filmu, tak samo jak widzowie. Ale tak, jest pewien związek pomiędzy nią a Tonym, jednak... jest to dość skomplikowane połączenie. I Riri jest postacią drugoplanową w filmie, więc wchodzi w interakcję z wieloma postaciami. Jednak nadal odgrywa kluczową rolę i dowiemy się trochę na temat tego, jak stała się tym, kim jest, gdy pojawi się na ekranie.

Ironheart nie będzie typową superbohaterką?

Reżyser dodał, że ma nadzieję, że fani będą mogli utożsamiać się z Ironheart, ponieważ jest jedną z niewielu postaci w filmie, która - tak jak widzowie - nie miała żadnego bezpośredniego kontaktu z Wakandą i jest to dla niej nowe doświadczenie. Zwrócił też uwagę na fakt, że choć Riri ma wiele wspólnego z Shuri, to jednocześnie są swoimi przeciwieństwami. Następnie dodał:

Kocham fakt, że jest w pełni sobą. Nie jest typową ani tradycyjną superbohaterką. Najpierw jest po prostu Riri Williams, 19-letnią studentką, a dopiero potem pojawia się wszystko związane z Ironheart, co musi jeszcze rozgryźć.

Czarna Pantera 2 - nowe zdjęcia kostiumu Ironheart

Na nowy materiale promocyjnym widać kostium bohaterki z bliska. Dwa pierwsze pierwsze zdjęcia pochodzą z niego, reszta fotografii z galerii to ujęcia zbroi, które widzieliśmy już wcześniej, dla porównania.

