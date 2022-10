Jaki wpływ na genezę Ironheart w MCU ma Iron Man? Są nowe szczegóły na temat jej zbroi

Marvel

W filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w świecie MCU zadebiutuje postać Riri Williams aka Ironheart, w której rolę wcieli się Dominique Thorne. Przypomnijmy, że to właśnie tę bohaterkę w komiksach uznano za następczynię Iron Mana. Nie dziwi więc specjalnie, że fani Kinowego Uniwersum Marvela od dłuższego czasu zastanawiali się nad tym, w jaki sposób filmowa historia Tony'ego Starka stanie się inspiracją dla genezy ekranowej Ironheart. Nowe światło na tę kwestię rzucił producent Nate Moore.

W niedawnym wywiadzie tłumaczy on, że Williams "prawdopodobnie wejdzie mniej w buty Iron Mana, niż zrobiła to w komiksach":

Z jednej strony mamy tu do czynienia z nawiązaniem do postaci Tony'ego Starka, z drugiej to osobna sprawa. W mojej ocenie Riri Williams prawdopodobnie wejdzie mniej w buty Iron Mana niż w komiksach, ale z całą pewnością jest w niej podziw dla tego wszystkiego, co zbudował Tony. Nawet podczas kręcenia ujęć i dłuższych sekwencji - myśląc o tym, co zobaczyliśmy w filmach o Iron Manie i w jakiś sposób tworząc wariację na ten temat - mieliśmy ogromną przyjemność.

Producent poruszył również aspekt tworzenia przez Ironheart zbroi:

Ryan Coogler Punkt wyjścia był taki: jak ma postąpić ktoś, kto w rzeczywistości tworzy zbroję Iron Mana, lecz nie ma do dyspozycji jego zasobów? To są raczej działania doraźne.pokochał pomysł, by Riri budowała auta wraz ze swoim ojcem. To w pewnym sensie przywodzi na myśl klimat Detroit, miasta samochodów. Nie jest tu tak sterylnie i lśniąco, jak w przypadku tworzenia kostiumów Iron Mana.

Moore dodał jeszcze:

Ta ścieżka wykorzystuje także gaz. Jakbyś zobaczył w zbroi coś na kształt umięśnionego auta, co w naszej ocenie dobrze pasowało do wyglądu Dominique Thorne. To osoba o małym wzroście, ale z potężną osobowością. Kostium Ironheart jest duży i bardziej niezgrabny niż stroje Tony'ego - ale tak właśnie budowała go bohaterka.

Ironheart - kim jest następczyni Iron Mana?

Bohaterka po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2016 roku, zatytułowanym "Invincible Iron Man (Vol. 3) #7". Tony Stark wspomina w nim o genialnej piętnastolatce, mając na myśli właśnie Ironheart.

Zobacz także:

Film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje w polskich kinach 11 listopada. Dzień wcześniej w naszym kraju odbędą się pokazy przedpremierowe.