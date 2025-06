Jesteście ciekawi gry w świecie znanym z Akademii Pana Kleksa? Demo jest już dostępne

fot. Raccoons Studio

Firmy Raccoons Studios i BeardedBrothers.Games opublikowały nowy zwiastun gry Akademia Pana Kleksa. To trzecioosobowa platformówka z trybem kooperacji. Gracze będą przemierzać świat, w którym baśnie są prawdziwe, a magiczne moce istnieją i są kluczem do powstrzymania nadciągającej apokalipsy. W materiale pokazano niektóre mechaniki rozgrywki, takie jak między innymi malowanie przedmiotów, które można wykorzystać do rozwiązywania łamigłówek.

Już teraz na Steam dostępne jest demo gry Akademia Pana Kleksa. Pozwala ono stworzyć własną postać i zapoznać się z początkiem przygody w krainie fantasy.

W Akademii Pana Kleksa chcieliśmy trafić zarówno do fanów polskiej serii, jak i do osób, które wcześniej o niej nie słyszały – mówi Łukasz Skrzypkowski, Prezes Raccoons Studio S.A.. „Gra zawiera wiele światów baśniowych, które są znane na całym świecie, dlatego wierzymy, że fani przygodowych platformówek z całego globu znajdą tu coś dla siebie.