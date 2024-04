Istoty fantastyczne - finalny zwiastun. Ryan Reynolds, potęga wyobraźni i wymyśleni przyjaciele

fot. materiały prasowe

Istoty fantastyczne to pełny humoru familijny film przygodowy, którego twórcą i reżyserem jest John Krasinski (serial Ciche miejsce). Głównego bohatera gra Ryan Reynolds, a jego towarzyszkę Cailey Fleming, czyli doskonale znana młoda gwiazda The Walking Dead. Finalny zwiastun prezentuje pełną gamę zwariowanych istot fantastycznych, które są wyimaginowanymi przyjaciółmi dzieci. To te postacie, o których ich najbliżsi zapomnieli.

Istoty fantastyczne - finalne zwiastuny

Pierwszy jest oficjalny amerykański trailer. Drugi jest polski trailer z dubbingiem w skróconej formie.

IF

Istoty fantastyczne - obsada, premiera

W obsadzie filmu znajduje się również John Krasinski, Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Maya Rudolph, Jon Stewart, Bobby Moynihan, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina i Steve Carell.

Premiera filmu została zapowiedziana na 17 maja 2024 roku.