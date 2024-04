J.K. Rowling nie zamierza wybaczyć Danielowi Radcliffe'owi ani Emmie Watson. Chodzi o tranzycję osób nieletnich

fot. youtube.com/BBC Select

Jak donosi prestiżowy portal Deadline, J.K. Rowling, autorka popularnej serii książek o Harrym Potterze, na platformie X wyraziła swoje zdanie na temat raportu Britain’s National Health Service o usługach związanych z tożsamością płciową, oferowanym osobom poniżej 18 roku życia. Krytykuje tych, którzy "kibicowali czemuś, co wygląda na poważny błąd w sztuce lekarskiej", i jest wściekła, że "dzieci zostały nieodwracalnie skrzywdzone", a "młodzi ludzie byli poddawani eksperymentom, pozostawieni bezpłodni i cierpiący".

Czteroletni raport został zlecony przez NHS w związku ze wzrostem zapotrzebowania na takie usługi. Zajęła się nim dr Hilary Cass, którą poproszono o przedstawienie zaleceń, mających na celu ulepszenie całego procesu. Informacje na ten temat możecie przeczytać w tym obszernym artykule BBC. W skrócie: autorka wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, że branża ma zbyt małe doświadczenie w tym zakresie. Jej zdaniem na tym etapie nie wiadomo jeszcze, jak leki – podawane, by zatrzymać dojrzewanie – wpłyną na pacjentów, gdy ci w końcu wejdą w dorosłość.

Wpisy J.K. Rowling na platformie X możecie zobaczyć w poniższym threadzie. Tak jak zostało wspomniane we wstępie, autorka wyraziła swoją złość i oburzenie faktem, że tak dużo osób kibicowało temu systemowi, a teraz dla wielu pacjentów jest za późno.

Uwagę internautów zwróciła jednak poniższa wymiana zdań. Jeden z użytkowników stwierdził, że czeka, aż Daniel Radcliffe i Emma Watson publicznie przeproszą pisarkę, bo ta na pewno im wybaczy. J.K. Rowling odpisała, że nie byłaby tego taka pewna.

Celebryci, którzy przyłączyli się do ruchu mającego na celu podważenie ciężko wywalczonych praw kobiet i którzy wykorzystały swoje platformy do kibicowania zmianie płci przez nieletnich, mogą wstrzymać się z przepraszaniem mnie, a swoje przeprosimy skierować do osób, które aktualnie przechodzą traumę, próbując przejść detranzycję, a także bezbronnym kobietom, zależnych od przestrzeni przeznaczonych dla osób tej samej płci.

Przypominamy, że Daniel Radcliffe i Emma Watson wspierają prawa osób transpłciowych. Odtwórca Harry'ego Pottera stwierdził, że "transpłciowe kobiety to kobiety", a aktorka wcielająca się w Hermionę Granger powiedziała, że "osoby transpłciowe zasługują na życie bez ciągłego podważania ich opinii i mówienia im, że nie są tymi, za kogo się podają".