J. Lo i Shakira pod ostrzałem. Wpłynęło ponad 1000 skarg na występ artystek z Super Bowl

Super Bowl, czyli finał rozgrywek NFL to prawdziwe amerykańskie święto, które przyciąga przed telewizory miliony widzów. Ważnym elementem tego wydarzenia jest występ muzyczny w przerwie meczu. W tym roku w czasie spotkania na scenie pojawiły się Jennifer Lopez i Shakira. Półgodzinny koncert zebrał wiele pozytywnych opinii, jednak nie wszystkim spodobało się to wydarzenie. Federalna Komisja ds. Komunikacji otrzymała 1312 skarg od widzów, którzy mieli zastrzeżenia do występu. Większość z nich pochodzi od rodziców, którzy czuli, że ich dzieci zostały narażone przez to "porno show". Inni widzowie skarżyli się na to, że program zachęcał do handlu ludźmi w celach seksualnych. Pojawiły się również zastrzeżenia dotyczące braku ostrzeżenia w telewizji przed występem odnośnie jego treści. W wielu skargach pojawiła się groźba o bojkocie Pepsi (sponsor wydarzenia) oraz samego Super Bowl.

Dla przypomnienia tegoroczna transmisja meczu przyciągnęła średnio 102 mln widzów na kilku kanałach telewizyjnych oraz serwisach streamingowych.