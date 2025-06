Netflix - nowości na lipiec 2025. Sandman, Farciarz Gilmore 2 i wiele więcej

fot. Netflix

Tradycyjnie wakacje możecie spędzić z Netflixem - w lipcu poświęcono kilka dni na premiery tych popularniejszych tytułów, na które widzowie czekali od wielu miesięcy. Na małe ekrany wreszcie trafi Sandman z finałowym, 2. sezonem, który został podzielony na części. Przypomnijmy, że pierwsza zadebiutuje już na początku miesiąca (03.07), a druga pojawi się 24.07. Lipiec zwieńczymy odcinkiem specjalnym (31.07). Dodatkowo, wreszcie w ofercie zadebiutuje kontynuacja komedii z Adamem Sandlerem - Farciarz Gilmore 2. Aktor powróci do ikonicznej roli już 25.07. Jeszcze odnośnie kontynuacji - szykujcie się na powrót Charlize Theron w The Old Guard 2 - już na początku tego miesiąca (02.07).

Pełną listę tytułów, która trafi do oferty abonamentowej Netflixa, znajdziecie poniżej.

Netflix - premiery w lipcu 2025

FILMY I SERIALE ORYGINALNE Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca 01/07/2025 Totalna katastrofa: Wzlot i upadek American Apparel 01/07/2025 The Old Guard 2 02/07/2025 Tour de France: W sercu peletonu: Sezon 3 02/07/2025 The Sandman : Sezon 2 - Część 1 03/07/2025 Odliczanie: Taylor vs. Serrano 03/07/2025 Wszystkie rekiny świata 04/07/2025 The Summer Hikaru Died 05/07/2025 Lepiej późno niż samotnie 08/07/2025 Quarterback: Sezon 2 08/07/2025 Nate Jackson: Super Funny 08/07/2025 Totalna katastrofa: Prawdziwy „Projekt X” 08/07/2025 W mroku słońca 09/07/2025 Łowcy gringo 09/07/2025 Gramy w ciemno 09/07/2025 Ziam 09/07/2025 Off-road 10/07/2025 Na całego 10/07/2025 Za murem 10/07/2025 7 misiów 10/07/2025 Lewiatan 10/07/2025 Madea i ślub na Bahamach 11/07/2025 Partnerzy mimo woli 11/07/2025 Ktoś taki jak ty 11/07/2025 Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 12/07/2025 Apokalipsa w tropikach 14/07/2025 SAKAMOTO DAYS: Sezon 1 Część 2 14/07/2025 WWE Evolution: 2025 14/07/2025 Totalna katastrofa: Zrobieni w balona 15/07/2025 Co się stało z Amy Bradley? 16/07/2025 Porady Aminy 17/07/2025 Straż cywilna: Sezon 2 17/07/2025 Dzikość 17/07/2025 Jestem gwiazdą 18/07/2025 Delirium 18/07/2025 Tak jakby rodzina 18/07/2025 Od ściany do ściany 18/07/2025 Vir Das: Fool Volume 18/07/2025 Wciąż jestem gwiazdą 18/07/2025 Totalna katastrofa: Mamy detektywki 22/07/2025 Listy z przeszłości 23/07/2025 Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy 23/07/2025 Twórcy hitów 24/07/2025 The Sandman: Sezon 2 - Część 2 24/07/2025 Zwykła kobieta 24/07/2025 My Melody & Kuromi 24/07/2025 Palec na spuście 25/07/2025 The Winning Try 25/07/2025 Farciarz Gilmore 2 25/07/2025 WWE: Unreal 29/07/2025 Dusty Slay: Wet Heat 29/07/2025 Totalna katastrofa: Szturm na Strefę 51 29/07/2025 Zatajone grzechy 30/07/2025 Rozmowy z mordercą: Taśmy Syna Sama 30/07/2025 Szklane serce 31/07/2025 Wybór matki 31/07/2025 Leanne 31/07/2025 Sandman: Sezon 2: Odcinek specjalny 31/07/2025 Uczciwe życie 31/07/2025 TYTUŁY NA LICENCJI Rycerz króla Artura 01/07/2025 Split 01/07/2025 Underworld: Wojny krwi 01/07/2025 Gorączka 01/07/2025 The Choice 01/07/2025 Underworld: Przebudzenie 01/07/2025 LEGO Ninjago: Powstanie Smoków: Sezon 3 01/07/2025 Underworld: Bunt Lykanów 01/07/2025 Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa 02/07/2025 Szczęki 02/07/2025 Mumia 03/07/2025 Piękny umysł 04/07/2025 Kong: Wyspa Czaszki 04/07/2025 Godzilla 04/07/2025 E.T. 04/07/2025 Godzilla II: Król potworów 04/07/2025 Godzilla i Kong: Nowe imperium 04/07/2025 Forrest Gump 05/07/2025 Czego pragną mężczyźni 08/07/2025 Krzyk VI 08/07/2025 Drapacz chmur 09/07/2025 Kres Niewinności: Sezon 1 09/07/2025 Maska 10/07/2025 The Chosen. Wybrani: Sezony 1 - 4 14/07/2025 Czas mroku 16/07/2025 Niezłomny 18/07/2025 Matrix 22/07/2025 World Trade Center 22/07/2025 Harriet 22/07/2025 Dalej Jazda! 23/07/2025 Lekarstwo na życie 23/07/2025 Yesterday 25/07/2025 Księga Clarence'a 26/07/2025 Flipper 27/07/2025 Doktor Dolittle 29/07/2025 Krucjata: Sezon 2 30/07/2025

