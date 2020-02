WandaVision - spot z Super Bowl ujawnia gigantyczny spoiler

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W czasie Super Bowl 2020 Marvel Studios wyemitowało krótki spot trzech z seriali MCU, które trafią do oferty Disney+ - chodzi tu o produkcje WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier i Loki. Choć materiał początkowo wydawał się nie zdradzać zbyt wiele na temat fabuł tych historii, w odniesieniu do pierwszej z serii możemy mówić o wielkim spoilerze. Zgodnie z niektórymi spekulacjami potwierdzono więc oficjalnie, że Scarlet Witch i Vision będą na ekranie rodzicami.

Taki obrót spraw potwierdza kilka ujęć z wideo. Na jednym z nich widzimy Wandę Maximoff w ciąży, na innym zaś bohaterowie stoją nad dziecięcymi łóżeczkami - Vision trzyma nawet w ręku smoczek. Spójrzcie sami:

WandaVision - ujęcie ze spotu

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w komiksowej serii The Vision and The Scarlet Witch z 1986 roku tytułowi bohaterowie doczekali się bliźniaków, Billy'ego i Tommy'ego (zasłynęli oni jako późniejsi członkowie Young Avengers, Wiccan i Speed). Co ciekawe, ten sam komiks był widoczny na jednym ze zdjęć zakulisowych z serialu MCU.

Gdy Wanda ostatecznie dowiedziała się, że jej dzieci zostały stworzone z dusz dzieci pozostających pod kontrolą złowrogiego Mastera Pandemonium, bohaterka przeszła załamanie nerwowe. Wątek ten podejmowano także w późniejszych seriach - w Avengers: Disassembled heroina zwróciła się przeciwko Mścicielom i zabiła Visiona, Ant-Mana i Hawkeye'a, z kolei w historii Ród M doprowadziła do unicestwienia genu X, doprowadzając mutantów na skraj wyginięcia.

Zobacz także:

Zgodnie z ostatnimi informacjami WandaVision zadebiutuje w Disney+ jeszcze w tym roku.