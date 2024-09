Jackie Chan znów robi swoje. Zwiastun filmu Panda Plan

Fot. Materiały prasowe

Panda Plan to nowy film akcji z Jackie’em Chanem w roli głównej, w którym 70-letni aktor wciela się w fikcyjną wersję samego siebie. W centrum fabuły znajduje się prawdziwa panda. Za kamerą stoi Zhang Luan, który napisał scenariusz wspólnie z Mengiem Yidą i Wei Xu. Projekt ma być typowym familijnym kinem akcji, z charakterystycznym stylem Chana.

Panda Plan – zwiastun

Panda Plan – o czym jest film?

Historia opowiada o dziwacznej pandzie, która staje się światową sensacją. Gdy bogacz z Bliskiego Wschodu postanawia, że chce mieć tę pandę u siebie, wynajmuje najemników, by ją porwać i sprowadzić do swojej siedziby. Przez zbieg okoliczności obrońcą pandy zostaje... Jackie Chan. Musi on wykorzystać swoje umiejętności w sztukach walki, aby pokonać przeciwników i uratować zwierzę.

Panda Plan – premiera w Chinach odbędzie się w październiku. Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie dostępny w Polsce. Ostatnie produkcje Chana trafiały od razu na platformy streamingowe.