Sprawa nowego Jamesa Bonda wciąż otwarta? Środowisko aktora zaprzecza przyjęciu roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon MGM Studios

Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? To pytanie fani serii zadają sobie od czasu, kiedy ogłoszono, że Daniel Craig rezygnuje z roli po Nie czas umierać. Film trafił do kin w 2021 roku, ale producenci przygód agenta 007 nie zamierzają śpieszyć się z wyborem nowego aktora. Casting już jednak trwa i niedawno The Sun podało, że rola została zaproponowana Aaronowi Taylorowi-Johnsonowi. Eon Productions oczekuje, że aktor przyjmie propozycję i kontrakt zostanie podpisany w ciągu najbliższych dni, a niedługo później do sieci trafi oficjalne ogłoszenie.

Aaron Taylor-Johnson jednak nie zostanie nowym Bondem?

W najnowszym raporcie Variety dementuje te plotki. Serwis skontaktował się ze źródłem bliskim środowisku aktora, które podało, że doniesienia brytyjskiego dziennika zostały zlekceważone i Aaron Taylor-Johnson nie został obsadzony w roli Bonda.

Kluczowe jest tu wyrażenie, że jeszcze nie został, ale wciąż istnieje możliwość, że w niedalekiej przyszłości może zdecydować się na przyjęcie roli. Czy to kwestia semantyki, czy rzeczywiście aktor znany z uniwersum Marvela, Tenet, czy Bullet Train nie zostanie nowym Bondem, dowiemy się zapewne w przeciągu najbliższych tygodni lub nawet miesięcy.

Aktor w niedanej rozmowie z brytyjskim Rolling Stone tak odniósł się do plotek o roli Jamesa Bonda:

Naprawdę mogę mówić tylko o tych rzeczach, w których się pojawię. Nie czuję, że muszę znać swoją przyszłość. Czuję, że cokolwiek mnie czeka, mogę to, kur**, zrobić lepiej.

Nowy Bond - faworyci wg bukmacherów

