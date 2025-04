Aktor o roli X-Mena w Avengers: Doomsday: „Wracam do bycia 60-letnim superbohaterem”

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Oficjalnie potwierdzono, że Alan Cumming ponownie zagra Kurta Wagnera aka Nightcrawlera. Wróci do roli w nadchodzącym widowisku Avengers: Doomsday i ma już pierwsze pierwsze przemyślenia na temat swojego powrotu – przede wszystkim cieszy się, że nie będzie już musiał siedzieć na krześle charakteryzatorskim przez pięć godzin.

Alan Cumming zagrał Nightcrawlera w X-Men 2. Nie chciał powrócić w kolejnym filmie właśnie ze względu na to, że nałożenie charakteryzacji trwało prawie 5 godzin. „Prawdziwym wyzwaniem było spędzanie ponad czterech godzin dziennie na tym, by dwóch mężczyzn dźgało mnie po twarzy. Wtedy musieli mi nałożyć uprzęże na ogon i do latania, na stopy i ręce — co sprawiło, że pójście do toalety było prawdziwym wysiłkiem grupowym — nie wspominając o zębach, soczewkach... Mógłbym tak w nieskończoność” wspominał aktor na swojej stronie internetowej.

Fot. Materiały prasowe

Nic dziwnego, że fani zaczęli spekulować, czy aby postać w Avengers: Doomsday nie będzie zrobiona całkowicie z CGI, a aktor tylko udzieli jej głosu. Nowa wypowiedź Cumming rozwiewa jednak wątpliwości – jest już po pierwszej sesji z wizażystami.

Czy to nie szaleństwo? Jestem podekscytowany i zdumiony – powiedział Alan Cumming o swoim występie w Avengers: Doomsday. – Minęły 23 lata odkąd byłem superbohaterem. Miałam już kilka prób makijażu do roli. To, co jest świetne, to fakt, że kiedyś nałożenie go zajmowało około 4 godzin i 30 minut. Teraz ten proces skrócił się do 90 minut. Wcześniej wszystkie tatuaże były malowane ręcznie. Nie zdecydowali o nich przed rozpoczęciem zdjęć. Teraz po prostu przyklejają mi je do mojej twarzy. To zmienia wszystko. Wracam do bycia 60-letnim superbohaterem i wszyscy wydają się naprawdę cudowni.

Wygląda więc na to, że Nightcrawler nie będzie zrobiony z CGI, tylko aktor zostanie odpowiednio ucharakteryzowany.