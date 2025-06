Ranking postaci z uniwersum Dextera. Sprawdź, kto zasłużył na miejsce na podium

fot. Showtime/Dall-E

Reklama

Już wkrótce fani Dextera ponownie zanurzą się w mroczny świat seryjnego mordercy z zasadami. Dexter: Zmartwychwstanie zadebiutuje na ekranach w lipcu i będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z New Blood. Serial odpowie na pytania, które pozostały po dramatycznym finale – przede wszystkim: co stało się po konfrontacji Dextera z jego synem, Harrisonem? Choć od premiery oryginalnego Dextera minęły lata, uniwersum wciąż żyje i wciąż się rozwija. Fani chcą poznać dalsze losy głównego bohatera, a twórcy nadal mają pomysły na rozwój fabuły. Czy Resurrection zdoła zatrzeć rozczarowanie, jakie pozostawił po sobie ostatni sezon głównej serii? Przekonamy się już niebawem.

W tej galerii przedstawiamy nasz subiektywny ranking najciekawszych i najważniejszych postaci z uniwersum Dextera. To bohaterowie, którzy zostali najlepiej napisani, mieli największy wpływ na fabułę i na długo zapadli w pamięć widzów. W zestawieniu znajdziecie zarówno mrocznych seryjnych morderców, jak i stróżów prawa, niewinne ofiary, a także postaci balansujące na granicy dobra i zła. Dexter to serial pełen niejednoznacznych charakterów – skomplikowanych, wielowarstwowych i dalekich od schematów. Nie zabrakło w nim również prawdziwie przerażających czarnych charakterów, których działania wywoływały dreszcze. Wszystkich ich znajdziecie w naszym zestawieniu. Nawet jeśli bez trudu zgadniecie, kto znalazł się na pierwszym miejscu, kolejność na podium może Was mocno zaskoczyć.

Ranking postaci z serialu Dexter

30. Stan Liddy Skorumpowany były policjant wynajęty przez Quinna do śledzenia Dextera. Jego obsesja na punkcie prawdy doprowadziła go do tragicznego końca. Zobacz więcej Reklama

Dexter to pierwszorzędny thriller kryminalny z nieoczywistymi twistami i złożoną fabułą. Jeśli lubicie tego typu produkcje, mamy dla Was zestawienie filmów w podobnych gatunkach, które wywołują ciarki na plecach, ale nie pozwalają oderwać się od ekranu.

Ranking thrillerów psychologicznych. Miejsca 80-41

Pierwsza część zestawienia za nami, a tam filmy, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Fantastyczna Pamięć absolutna, dołujący Requiem dla snu, zaangażowany społecznie Taksówkarz czy przerażający Labirynt fauna. Każdy z tych obrazów nie powiela ślepo schematów w swoim gatunku. Wychodzi poza klisze, stawiając na psychologię postaci. Z drugiej strony mamy klasyczne thrillery psychologiczne, takie jak Dziewczyna z tatuażem, Fatalne zauroczenie czy Psychopata. Sprawdźmy teraz, komu według użytkowników serwisu Ranker należy się pierwsze miejsce.

Zobacz także:

Ranking thrillerów psychologicznych. Miejsca 40-1