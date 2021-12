James Bond nie będzie kobietą. Czy jednak może mieć inny kolor skóry niż biały?

fot. materiały prasowe

Daniel Craig pożegnał się z Jamesem Bondem wraz z filmem Nie czas umierać. Na początku 2022 roku ruszą poszukiwania nowego aktora do tej roli. Dziennikarz The Hollywood Reporter skorzystał z okazji, mając Barbarę Broccoli do rozmowy i zapytał ją o to, co często jest poruszane w sieci.

James Bond będzie kobietą?

Barbara Broccoli wielokrotnie powtarzała, że James Bond nigdy nie będzie kobietą i tym razem ponownie to powtórzyła.

- Myślę, że będzie to mężczyzna, ponieważ nie sądzę, że kobieta powinna grać Jamesa Bonda. Wierzę w tworzenie nowych postaci dla kobiet, a nie obsadzanie ich w rolach granych przez mężczyzn. Nie ma dużo wybitnych ról dla kobiet, więc jest to dla mnie ważne, aby tworzyć filmy dla kobiet o kobietach.

James Bond może mieć inny kolor skóry?

Dodała też istotną informację: James Bond może mieć inny kolor skóry niż biały.

- Powinien być Brytyjczykiem, a Brytyjczyk może być każdej rasy czy pochodzenia etnicznego.

Przez lata fani widzieli w tej roli choćby Idrisa Elbę, ale poza takim fancasting nie ma żadnych przesłanek, że aktor jest brany pod uwagę.

Podkreśliłą również, że wykupienie studia MGM przez Amazon nie zmieniło ich podejścia do tworzenia filmów o Jamesi Bondzie. Według jej wiedzy firma nie zmusi ich do rozbudowania serii o spin-offy.

