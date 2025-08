James Cameron pokaże wybuch bomby atomowej w 3D? Reżyser o swoim nowym projekcie

fot. YouTube (Avatar)

Reklama

Chociaż James Cameron pracuje teraz przede wszystkim przy franczyzie skupionej na kosmicznym świecie Pandory – Avatar 3 ma swoją premierę zaplanowaną na grudzień 2025 roku, a Avatar 4 na 2029 – reżyser szykuje się na rzadką, czteroletnią przerwę od ras Na'vi, by zająć się znacznie poważniejszym projektem: filmem o Hiroszimie.

Film zatytułowany Ghosts of Hiroshima, który od dawna był w fazie przygotowań, oparty jest na książce Charlesa Pellegrino o tym samym tytule. Będzie to pierwszy pełnometrażowy film Camerona niezwiązany z Avatarem od czasu Titanica z 1997 roku. Dla tych, którzy śledzą jego karierę – to prawie trzy dekady życia poświęcone niebieskim kosmitom i Pandorze.

James Cameron o swoim nowym projekcie

W nowym wywiadzie Cameron zdradził, że choć scenariusz nie został jeszcze napisany, jest w pełni zaangażowany w Hiroshimę i planuje nakręcić film pomiędzy Avatarem 3 a Avatarem 4.

Dla mnie to może być najtrudniejszy film, jaki kiedykolwiek zrobię. Nie mam jeszcze w 100% ułożonej strategii, jak chcę to przedstawić – jak ochronić ludzi przed okropnościami, a jednocześnie być szczerym.

Reżyser stwierdził także, że wykorzysta wszystkie możliwości, aby oddać skalę wydarzenia:

Chcę wam pokazać, jak to było. Po prostu tam jesteście. Jesteście świadkami historii, świadkami tego, co naprawdę się wydarzyło – i możemy to osiągnąć. Nakręcę to w 3D, jeśli będzie trzeba. Zrobię wszystko, żeby to było dla was jak najbardziej realistyczne. Wiecie, nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. W pewnym sensie naprawdę boję się tego filmu.

Projekt Ghosts of Hiroshima zrodził się z obietnicy złożonej na łożu śmierci Tsutomu Yamaguchi – jedynemu oficjalnie uznanemu ocalałemu zarówno z bombardowania Hiroszimy, jak i Nagasaki. Historia będzie częściowo skupiać się na prawdziwej drodze Yamaguchiego: przetrwał on atak atomowy na Hiroszimę w 1945 roku, następnie udał się do Nagasaki, gdzie przeżył drugi wybuch nuklearny.