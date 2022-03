James Gunn o tworzeniu kanonu MCU i DCEU. Studia mieszają się w jego pracę?

fot. JESSICA MIGLIO/WARNER BROS/EVERETT COLLECTION

Produkcje MCU i DCEU to autonomiczne historie, jednak każda z nich jest również częścią większego uniwersum. Pewnie wielu fanów zastanawia się czy studia tworzące obydwie franczyzy mają z góry założony pewien kanon dotyczący postaci, jakie mają pojawić się w poszczególnych historiach czy wydarzeń zaprezentowanych w uniwersum. Takie pytanie otrzymał James Gunn od jednego z fanów. Twórca jest odpowiedzialny za Legion samobójców: The Suicide Squad, będący częścią DCEU oraz trzy części Strażników Galaktyki, wchodzących w skład MCU. Konkretnie został zapytany o proces tworzenia scenariusza, czy wysyła go później do wytwórni, która zatwierdza historię, która pasuje do ich ustalonego kanonu.

Gunn stwierdził, że ludzie czasem przeceniają role Marvela i DC wokół projektów filmowych. Wyjawił, że dyskusje dotyczą tylko tego jak ulepszyć daną historię. Z wyjątkiem niezwykle rzadkich sytuacji, takich jak kwestie prawne lub jeśli istnieje sprzeczność z innym projektem, o którym nie wie twórca, nie ma żadnej dyskusji na temat kanonu.

James Gunn - kolejne projekty

Obecnie Gunn pracuje nad trzecią częścią opowieści o Strażnikach Galaktyki oraz specjalną, świąteczną produkcją z bohaterami. W planach ma również 2. sezon serialu Peacemaker.

