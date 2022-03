Tajna Inwazja - Rhodey pojawi się w serialu MCU?

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Obecnie trwają prace na planie serialu Tajna Inwazja od Marvel Studios i Disney+. Do sieci co jakiś czas trafiają kolejne materiały zza kulis. Najnowsze zdjęcia przedstawiają między innymi gazetę, w której na pierwszej stronie pojawia się fotografia Jamesa Rhodesa aka War Machine znanego widzom MCU. Być może oznacza to, że postać pojawi się w produkcji. Jednak może to być również po prostu zwykły easter egg, który zobaczymy w serialu. Nowe zdjęcia z planu możecie sprawdzić poniżej.

Projekt jest oparty na kultowej serii komiksów Domu Pomysłów, które opowiadają historię inwazji kosmicznej rasy Skrulli na Ziemię. Zmiennokształtni obcy podszywali się wówczas pod ważne postacie uniwersum Marvela, aby manipulować wydarzeniami na planecie.

Tajna Inwazja - zdjęcia z planu

W obsadzie produkcji znajdują Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald i Carmen Ejogo. Za reżyserię serialu odpowiadają Thomas Bezucha i Ali Selim.

