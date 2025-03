fot. Miramax // Dimension Films // Konrad Pictures

W nadchodzącej nowej odsłonie Krzyku do swoich ról powróci kilku aktorów znanych z serii: Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding i Jasmin Savoy Brow. Ponadto w filmie mamy zobaczyć również te postaci, które zginęły w poprzednich filmach, jak Stuarta "Stu" Machera (Matthew Lillard) oraz Romana Bridgera (Scott Foley).

David Arquette w obsadzie Krzyku 7

Serwis Deadline podał, że do obsady dołączył również David Arquette, który wcielał się w funkcjonariusza Deweya Rileya. Przypomnijmy, że w piątej części zabiła go Amber Freeman (Mikey Madison). Postać zadebiutowała w Krzyku z 1996 roku. Był niezdarnym policjantem próbującym rozwiązać sprawę morderstw w mieście Woodsboro. Był starszym bratem Tatum Riley (Rose McGowan), która była piątą ofiarą seryjnych morderstw, co miało na niego ogromny wpływ. Ponadto zastępca szeryfa był mężem Gale Weathers (Courteney Cox). Do tego Dewey zabił Bridgera, brata Sidney Prescott, w filmie Krzyk 3 (2000).

Nie wiadomo, w jaki sposób te postaci, które zginęły, zostaną przywrócone do historii. Te informacje są trzymane w tajemnicy.

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku.

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.

